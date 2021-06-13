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События Сегодня, 17:3354
В открытый космос для монтажа солнечных панелей вышли Астронавты МКС

Американский и европейский астронавты в воскресенье вышли в открытый космос с борта Международной космической станции для продолжения монтажа на ее поверхности новых солнечных панелей.

Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Выход начался в 07:42 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. Предполагается, что он продлится около 6,5 часов. Астронавтам NASA Шейну Кимбро и Европейского космического агентства (ESA) Томасу Песке предстоит установить на опорном сегменте P6 фермы МКС еще одну новую более мощную солнечную панель IROSA. Две такие панели были доставлены 5 июня на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

В ходе предыдущего выхода, который произошел 16 июня, астронавты смонтировали первую панель, однако из-за возникших технических проблем они не смогли ее развернуть. Ожидается, что работы по развертыванию панели будут предприняты в ходе нынешнего выхода в космос.

Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад. Планируется, что в 2022 году американские грузовые корабли Cargo Dragon доставят на МКС еще две пары новых солнечных панелей IROSA, мощность энергосистемы станции повысится до 215 киловатт.

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