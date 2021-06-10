Как "51 штат США" погряз в долгах и коррупции и при чем здесь Наталья Яресько

На далеких Карибах снова всплыл след экс-министра финансов в правительстве Яценюка Наталии Яресько, которая уже больше четырех лет управляет от имени Вашингтона финансами Пуэрто-Рико - островом недалеко от Кубы, негласно считающимся 51-м штатом США.

Фактически это американская колония, которая, тем не менее, уже долгие годы не может выбраться из многомиллиардных долгов, погрязла в коррупции, хаосе и периодически сотрясается протестами.

Через два года после очередного "майдана" против коррумпированной местной власти небольшой остров с трехмиллионным населением - на грани новой революционной вспышки.

В причинах ситуации разбиралась "Страна".

Госдолг Пуэрто-Рико - десятки миллиардов, зарплата Яресько - 625 тысяч долларов в год

Подконтрольный США архипелаг больше десяти лет не может выбраться из тяжелейшего экономического кризиса.

Политические беспорядки, многолетний экономический спад, природные катаклизмы, а теперь еще и коронавирус - и все это на фоне чудовищной коррупции - настолько подточили экономику Пуэрто-Рико, что остров оказался в шаге от полного банкротства.

При этом бывшая министр финансов Украины имеет непосредственное отношение к финансовым делам острова. Вашингтон послал ее "спасать экономику" Пуэрто-Рико после того как госдолг превысил 70 миллиардов долларов, и государство объявило технический дефолт.

После отставки с поста министра финансов Украины в 2016 году Яресько заявила в интервью, что ищет работу.

В итоге получила контракт на четыре года в Пуэрто-Рико.

В марте 2017 года Яресько стала исполнительным директором совета по финансовому управлению и контроля Пуэрто-Рико с зарплатой в более чем полмиллиона долларов в год ($625 тысяч).

Яресько родилась в США в семье украинских эмигрантов, окончила там вуз, но последние 20 лет жила в Украине. В декабре 2014 года, когда она стала министром финансов, Порошенко предоставил ей украинское гражданство, при этом она сохранила и американский паспорт.

В мае 2021 года возглавляемый ею совет по финансовому надзору Пуэрто-Рико подал в суд по делам о банкротстве план реструктуризации с целью сокращения долга острова на 22 миллиарда долларов. Суд намерен заслушать аргументы по реструктуризации на слушаниях 13 июля, пишет Bloomberg.