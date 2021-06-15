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События Сегодня, 20:1358
Какие страны и на каких условиях пускают украинцев летом 2021 года

Путешествия летом 2021-го года, даже в условиях пандемии, становятся несколько проще, чем в прошлом "карантинном" году.
 
В Европе уже с 1 июля заработают ковид-паспорта, которые позволят вакцинированным туристам путешествовать по ЕС без ограничений. В Украине "паспорта вакцинации" обещают запустить синхронно с Евросоюзом. Так, украинцы, которые уже "укололись" обеими дозами вакцины от коронавируса (но только одобренными в ЕС), смогут без тестов и самоизоляции отдохнуть в странах Шенгена. 
 
Украина, в свою очередь, тоже ослабляет карантинные правила для путешественников: по возвращению из-за границы украинцам больше не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус и регистрироваться в приложении "Вдома" для самоизоляции. 
 
"Страна" разбиралась, как и куда украинцы могут путешествовать этим летом. Мы изучили ключевые требования въезда в самые популярные курортные направления, а также в страны Европы.

Европа: правила въезда для украинцев

В Евросоюзе уже с 1 июля вводят паспорта вакцинации. Они позволят  иностранным туристам, получившим обе дозы вакцины от коронавируса, без ПЦР-тестов и самоизоляции путешествовать по странам Шенгена.
 
Цифровой Covid-сертификат будет включать информацию о вакцинации, тестировании и выздоровлении от коронавируса. Он будет доступен также в бумажном формате, и будет содержать QR-код с цифровой подписью.
 
В Украине COVID-паспорта тоже должны появиться с 1 июля. Пока что полностью привитым украинцам выдают только бумажные справки на украинском и английском языках. Выглядят они, судя по фото в соцсетям, так:

Какие страны и на каких условиях пускают украинцев летом 2021 года

По последней информации, внутренний украинский "ковид-сертификат" появится в приложении "Дия" 1 июля. Однако формат документа международного образца еще согласовывают с ЕС.
 
"На данный момент паспорта вакцинации еще в разработке, но они будут доступны с 1 июля. Это будет международное свидетельство о вакцинации, в желтом цвете. Оно может быть переведено на украинский и английский язык и выдается после второй дозы вакцины. И благодаря этому свидетельству вы сможете пересекать границу тех стран, где их требуют. Выдают эти свидетельства семейные врачи или же на самом пункте вакцинации (если не заключена декларация). При получении первой дозы нужно оставить заявку на паспорт вакцинации у семейного врача", – рассказали "Стране" на горячей линии МОЗ.  

Стоит отметить, что получить паспорта вакцинации для свободного въезда в Евросоюз смогут только граждане Украины, которые получили прививки одобренными в ЕС препаратами, о чем "Страна" уже подробно писала.

На данный момент в ЕС зарегистрированы всего четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Однако отдельные страны-члены ЕС на свое усмотрение могут расширять этот список.

В Украине из утвержденного в ЕС перечня вакцин пока используется только Pfizer и два вида AstraZeneca: южнокорейского производства и индийского (Covishield). Так что у украинцев, которые прививались этими одобренными вакцинами, проблем с пересечением границ Евросоюза с июля возникнуть не должно.
 
Однако большинство украинцев на данный момент вакцинируются другим препаратом, который пока еще не одобрен в ЕС – китайской вакциной SinoVac Biotech (CoronaVac). Она еще находится на рассмотрении Еврокомиссии. 

По словам главы Национальной Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергея Кравченко, это вопрос даже не медицины, а политики и экономики.

"Китай производит пять вакцин: четыре используются в Китае, одна в Узбекистане. Мало кто знает, что вакцину Pfizer разрабатывали три компании, и одна из них – китайская. При этом Китай Pfizer не использует и не закупает. Поэтому и ход китайским вакцинам на европейский рынок не дают", – объясняет Кравченко.

Тем не менее, CoronaVac – единственная вакцина, которая вышла на пятый этап вакцинации в Украине – ее получают все желающие, всех возрастных категорий. В центрах массовой вакцинации, которые по выходным работают в Киеве, Одессе, Львове и других городах, прививают именно ею. Также CoronaVac колют пенсионерам, полицейским и пограничникам.

То есть большая часть украинцев – а именно те, которые прививались CoronaVac, – пока не смогут беспрепятственно пересекать границы ЕС.

Ну а те украинцы, которым повезло получить обе дозы одобренных в ЕС вакцин от коронавируса, могут после 1 июля рассчитывать на въезд в Европу.

Если, конечно, все пойдет по плану, и к тому времени ковид-паспорта уже будут введены в Украине и, главное, будут достигнуты договоренности с ЕС об их признании. И не факт, к слову, что эти договоренности будут именно к 1 июля.

"Введут ли ковид-паспорта в Европе с 1 июля – обязательно. Введут ли их тогда же и у нас – нет, мы же в Украине живем. Сейчас все запутаются между вакцинами, одобренными ВОЗ и ЕС, ковид-сертификатами, ковид-паспортами. Я предполагаю, что с 1 июля паспорта заработают в Европе, а у нас могут заработать позже", – прогнозирует Сергей Кравченко.

Впрочем, некоторые страны Европы уже начали признавать внутренние украинские справки о вакцинации - пока что это Венгрия и Молдова. Но если в Молдову смогут попасть все привитые украинцы на отдых, то в Венгрию по украинскому ковид-сертификату впустят лишь тех, кто имеет вид на жительство в этой стране, является членом венгерских семей, дипломатом и так далее.

По официальным сообщениям, в ближайшее время украинский внутренний "ковид-паспорт" будут принимать еще две страны - Грузия и Турция. Однако окончательного решения еще нет.
 
Пока что большинство европейских стран пока остаются закрытыми для украинских туристов. Иностранцев в основном впускают по важным причинам (на лечение, учебу и работу), а также требуют проходить самоизоляцию по прилету. Путешествия с целью туризма не разрешаются без полной вакцинации.
 
Так обстоит ситуация, например, в Испании: с 7 июня страна готова впускать иностранных туристов только с паспортом вакцинации. Италия в данный момент вообще не впускает граждан третьих стран для отдыха. А тем, кто приезжает учиться или работать, необходимо проходить 10-дневный карантин.
 
Однако некоторые европейские государства уже начинают снимать карантинные ограничения для путешественников.

Так, с 13 июня по приезду в Германию больше не нужно проходить карантин. Однако путешественники, которые прилетают на самолете, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, доказательство вакцинации или наличия антител.

Франция также сняла часть карантинных ограничений и постепенно открывается для туристов, но с рядом ограничений. Так, для въезда из "зеленой зоны" (страны ЕС, Австралия и некоторые другие) туристам потребуется предоставить прививочный сертификат или справку об отрицательном ПЦР-тесте. 

А вот путешественников из Украины (а также России и других постсоветских стран) Франция относит к "оранжевой" зоне – им разрешен въезд в страну только при предъявлении прививочного сертификата. Но так как пока ковид-сертификатов в Украине нет, то и въехать во Францию, соответственно, нельзя (за исключением случаев когда есть вид на жительство и другие разрешительные документы - также как и в целом по Шенгенской зоне).

Единственная страна Шенгенской зоны, в которую свободно открыт въезд для граждан Украины - это Греция (но о ней подробнее ниже).

Ирландия открывается для привитых туристов с 19 июля. Въезд будет разрешен путешественникам из третьих стран, в том числе и из Украины. Впускать будут по цифровому сертификату вакцинации. А тем, у кого его не будет, придется предъявить свежий (сделанный не менее, чем за 72 часа) отрицательный ПЦР-тест. Но по прибытию невакцинированным гражданам придется пройти карантин и сдать второй ПЦР-тест. Кроме того, гражданам Украины нужна виза для поездок в Ирландию.
 
А вот на популярные морские курорты попасть украинцам этим летом будет довольно легко.

Правила въезда на популярные морские курорты для украинцев

Турция
 
Правила въезда в традиционные "курортные" страны постоянно меняются из-за пандемии.
 
Так, Турция с июня изменила правила въезда для украинцев. Еще в конце мая посетить страну можно было без каких-либо ограничений. Но уже сейчас от украинцев требуют отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные минимум за 72 часа до въезда в Турцию. ПЦР-тесты не нужны только детям до 6 лет.
 
Турция предлагает еще три альтернативных документа для въезда: справка об экспресс-тесте на антиген (за 48 часов до прилета), документ о полной вакцинации от COVID-19 (проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда), либо документ о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
 
Однако, как уточняют "Стране" туроператоры, на данный момент нет разъяснений о требованиях к форме таких документов (на каком языке, наличие подписи, печати). В связи с этим турагенты рекомендуют украинцам все-таки делать ПЦР-тест перед вылетом в Турцию как самый надежный вариант для въезда.
 
Египет
 
Такие же правила действуют и для другого популярного среди украинцев туристического направления – Египта. Для пересечения границы требуется ПЦР-тест на коронавирус давностью не более 72 часов. Также нужна медстраховка, включающая Covid-19. Виза получается по прилету.
 
ОАЭ
 
Въезд в Объединенные Арабские Эмираты разрешен при наличии негативного ПЦР-теста. Необходимо заполнить декларацию про состояние здоровья и установить приложение "COVID19 DXB Smart".
 
Мальдивы
 
Эти райские острова также открыты для украинских туристов, однако только при наличии ПЦР-теста. Также нужно заполнить "Декларацию здоровья".
 
Греция
 
Посетить Грецию также можно с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным в Украине за 72 часа до прилета. За сутки до прилета необходимо заполнить специальную форму пассажира PLF. 

Также в Греции уже принимают справки о полном завершении вакцинации от коронавируса. Допустимые вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
 
Кипр
 
Для въезда в Кипр также нужно заранее заполнить специальную онлайн-форму. Кроме того, по прилету на Кипр необходимо будет пройти повторный ПЦР-тест, который турист оплачивает сам. Стоимость – 30 евро в аэропорту Ларнаки, в аэропорту Пафос – 32 евро. Результат теста будет передан путешественнику через SMS в течение 3 часов. Дети до 12 лет от тестов освобождаются. 
 
До получения результата теста необходимо оставаться на самоизоляции в отельном номере. Если повторный тест окажется положительным, туристу придется пробыть на карантине до 14 дней.
На острове Афродиты, к тому же, действует комендантский час.
"С 11 часов вечера до 6 утра. Но я думаю, что ночью по Кипру мало кто хочет гулять, поэтому в принципе планировать туда путешествие – возможно", – объяснил "Стране" консультант по туризму Юрий Пасечник.
 
Болгария
 
В Болгарию с 1 июня по 31 июля 2021 года украинцам разрешен въезд только при наличии одного из трех документов: сертификат вакцинации, ПЦР-тест или справка о перенесенном коронавирусе не менее чем за 14 дней и не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну.
 
Хорватия
 
С ПЦРтестом, сделанным за 72 часа до вылета, этим летом можно посетить  Хорватию. Тестирования можно избежать, если украинец прошел полную вакцинацию (тогда он предъявляет ковид-сертификат на английском языке).
 
Все остальные должны везти отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген RAT, сделанные не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы.

В случае, если человек вылечился от ковида в течение последних 180 дней, имеет подтверждение (медицинскую справку) и был вакцинирован минимум одной дозой вакцины, он освобождается от предоставления ПЦР-теста на шесть месяцев после вакцинации. 

Сербия

Въезд в Сербию для украинских туристов возможен только с негативным результатом ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 48 часов до въезда в страну. В качестве исключения у украинца могут принять тест, сделанный за 72 часа до прибытия, но только если будут доказаны объективные причины (например, задержка рейса, опоздание автобуса). ПЦР-тест не потребуют у детей младше 12 лет, если справка есть у взрослых, которые их сопровождают. Также нужна медстраховка от ковида.

Грузия

Такие же правила въезда действуют для Грузии – вылет только с ПЦР-тестом (или по ковид-сертификату). Однако на третий день пребывания в Грузии туристы обязаны сделать повторный тест за свой счёт.

Требований по самоизоляции до теста нет, но если результат окажется положительным, турист должен пройти 10-ти дневную самоизоляцию в специализированных отелях, самостоятельно оплачивая это жильё. Также обязательна страховка от Covid-19.
 
Но есть ряд стран, куда украинцы могут попасть так же просто, как это было до пандемии коронавируса. Некоторые государства уже сегодня принимают туристов даже без ПЦР-тестов – еще до внедрения международных паспортов вакцинации.

В какие страны не нужен ни ПЦР-тест, ни паспорт вакцинации

Никаких карантинных ограничений для въезда не имеет Доминикана – хотя отдых там сложно назвать бюджетным.
 
Въехать в Мексику тоже можно без справок о тестировании на коронавирус и без вакцинации (нужна только медицинская страховка от ковида). Однако по приезду путешественников может ждать сюрприз: выборочное медицинское обследование. При обнаружении симптомов нужно будет как минимум сделать тест на коронавирус, а как максимум – даже остаться на карантин.
 
Также украинцы могут уже сейчас свободно въезжать в некоторые европейские страны. Например, для въезда в Черногорию не нужен ни отрицательный ПЦР-тесты, ни прививка отCOVID-19 еще с 20 апреля 2021 года.

Однако МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страну на авто, а выбрать прямые перелеты туда и обратно.
 
Албания тоже отменила все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, для иностранных туристов. Начиная с 1 июня прибывающим в страну туристам не нужно ни сдавать тест на коронавирус, ни иметь при себе сертификат вакцинации. 
 
Кроме того, отменили двухнедельный карантин при въезде в страну. Для поездки понадобится лишь туристическая медицинская страховка, которая покроет лечение от коронавируса в случае заболевания.
 
Хотя с точки зрения эпидемиологии, открытые границы – не так хорошо, как кажется на первый взгляд.
 
"За наши летние отпуска мы заплатим в осенне-зимний период. Мы привезём из отпусков новые штаммы, в том числе более агрессивные, интенсивность распространения болезни за счёт внешней и внутренней миграции увеличится. А в осенне-зимний период при смене погодных условий и температурного режима начнётся рост заболеваемости", – прогнозирует Сергей Кравченко.
 
То есть, можно ожидать, что уже осенью правила въезда в страны ЕС и популярные курорты опять ужесточатся.

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Теги: news, новости, Украина, Курорт, отдых, 7dniv, 7dnivinfo  
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