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События Сегодня, 20:1739
Как проявляется анемия в раннем возрасте объяснили украинцам в МОЗ

В Центре общественного здоровья рассказали о том, как и когда проявляется серповидноклеточная болезнь.

Обычно наши эритроциты гибкие и круглые, они легко передвигаются кровеносными сосудами. Однако, форма этих клеток может быть другой, что вызывает неблагоприятные последствия для организма.

Об этом рассказали в Центре общественного здоровья в соцсети Facebook.

Серповидноклеточная болезнь (или анемия) - это наследственное расстройство, при котором в крови человека присутствуют эритроциты в форме серпа, они могут слипаться и препятствовать притоку крови и кислорода ко всем частям тела.

Болезнь вызвана мутацией гена. Сейчас лекарств от серповидноклеточной анемии не существует. Лечение симптомов может облегчить боль и предотвратить осложнения, связанных с болезнью. Первые признаки проявляются, когда ребенку 5 месяцев.

Каковы симптомы заболевания?

  • Анемия. Серповидные клетки легко распадаются и погибают, поэтому эритроцитов остается очень мало. Эти клетки живут примерно 120 дней. Но серповидные эритроциты обычно погибают через 10-20 дней, что приводит к анемии.
  • Периодические боли. Их еще называют болевыми кризами, проявляющимися, когда серповидные клетки блокируют приток крови через маленькие сосуды к груди, живота и суставов. Боль может возникать в костях.
  • Отек рук и ног.
  • Частые инфекции. Серповидные клетки могут повредить селезенку, таким образом человек становится уязвимой к инфекциям.
  • Задержка роста или полового созревания.
  • Проблемы со зрением. Крошечные кровеносные сосуды, питающие глаза, могут забиться серповидными эритроцитами, что повреждает сетчатку глаза.

Диагностируют серповидноклеточной анемии в детстве, однако, если у вас или у вашего ребенка появляются соответствующие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу! Среди осложнений болезни могут быть: инсульт, легочная гипертензия, слепота, камни в желчном пузыре, осложнения беременности и другие.

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Теги: news, новости, Украина, Анемия, 7dniv, 7dnivinfo  
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