В США рассказали о судьбе $100 млн военной помощи для Украины

Украинской стороне уже передали 275 млн, которые выделил Конгресс. Дальнейшая помощь будет передаваться в случае эскалации конфликта с РФ.

Помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине выплатили все средства в рамках помощи. Дополнительные 100 млн долларов зарезервированы. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

По словам Салливана, Конгресс США выделил украинскому государству 275 млн долларов. Их должны были израсходовать к сентябрю, но уже к июню они были полностью выделены Украине. При этом дополнительную помощь в размере $100 млн были сформированы дополнительно из-за стягивания российских войск к украинской границе.

"Когда войска были отведены, так и не войдя на Украину, мы перевели этот пакет в резерв на случай, если он понадобится в будущем. Эти средства имеются, россияне знают, что они есть, и украинцы знают, что они есть. Но утверждения о том, что мы удержали какую-либо помощь в целях безопасности для Украины, является попросту ерундой", — утверждает чиновник.

Он добавил, что Джо Байден выполнил свои обязательства по помощи украинской стороне в сфере безопасности, направив все 275 миллионов.