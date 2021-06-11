В Киевской области убийцу зятя приговорили к семи годам тюрьмы

Благодаря принципиальной позиции Броварской окружной прокуратуры, судом вынесен обвинительный приговор и приговорен к 7 годам лишения свободы местный житель по факту убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что накануне нового года 50-летний уроженец пгт. Барышевка Киевской области, находился в городе Бровары по месту жительства своей дочери, где вместе с зятем распивали спиртные напитки.

В ходе общения между отцом и мужем дочери состоялся словесный конфликт, связанный с жилищными вопросами, во время которого тесть взял в руки нож и нанес один проникающий удар 35-летнему зятю в область брюшной полости, от полученных телесных повреждений последний скончался на месте.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.