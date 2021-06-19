Дети в Киеве воруют колпачки с колес автомобилей и хвастаются трофеями в ТикТок

В Киеве среди подростков появился новый необычный тренд - они воруют колпачки с логотипами марок автомобилей с колес, а потом выкладывают видео с ними в ТикТок.

Об этом предупредили пользователи соцсетей.

"Если у кого то в последнее время пропали колпачки с колес, то виной всему новые тренды малолетних. Если же вы родители и заметили Дома коллекцию колпачков, дайте хорошо подзатильник и пусть обратно пойдёт вкрутит, потому что если поймают выкрутят руки вмести с ушами", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео один из подростков опубликовал в ТикТок коллекцию украденных колпачков.

Зачем детям понадобились эти колпачки? Есть предположение, что подростки потом продают эти колпачки или устанавливают себе на велосипеды. В ТикТоке ролики по запросу "колпачки" набрали уже более 25 млн просмотров, есть даже отдельные аккаунты, посвященные этой теме.