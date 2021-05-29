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События Сегодня, 09:5277
Миллиард прививок от коронавируса сделали в Китае, полный иммунитет ждут к декабрю

Китайские врачи за время кампании по вакцинации населения от коронавируса сделали уже более 1 млрд прививок. 

Об этом сообщает издание Global Times со ссылкой на сообщение Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Так, по состоянию на 19 июня 2021 года в 31 административной единице КНР в общей сложности было сделано 1,01 млрд прививок от коронавируса нового типа.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцины среди 54,52 млн жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, к 1 мая - 270,41 млн, а к 1 июня - 681,9 млн.

При этом, как рассказал изданию президент Китайской ассоциации вакцинной промышленности Фэн Дуоцзя, страна планирует добиться коллективного иммунитета уже к концу года. 

По словам Фэна, для страны с населением 1,4 миллиарда человек получение 1 миллиарда доз вакцины - это лишь первый шаг к формированию коллективного иммунитета.

Ожидается, что к концу этого года в Китае будет полностью вакцинировано 70 процентов целевой группы населения, что сформирует коллективный иммунитет.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, Китай, 7dniv, 7dnivinfo  
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