Водохранилище Ялты заполнилось водой, которой хватит больше чем на год после рекордных дождей

После обильных осадков в Ялте, где произошло подтопление, местное водохранилище, питающее город, наполнилось 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.

Об этом в воскресенье, на своей странице в Facebook сообщила "глава администрации" Ялты Янина Павленко.

"Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты [в] 21 млн", - сказала Павленко.

По ее словам, сейчас в городе продолжаются работы по возобновлению водоснабжения. Водоканал работает над увеличением давления в городской водопроводной системе. Ожидается, что к утру эта работа будет завершена.