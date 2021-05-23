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События Сегодня, 11:4648
Тяжелоатлет-трансгендер после смены пола на Олимпиаде в Токио будет сражаться за Новую Зеландию среди женщин

Трансгендер Лорел Хаббард официально попала в сборную Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио.

Об этом в понедельник сообщил национальный олимпийский комитет страны, передает ТАСС.

"Пять спортсменов были отобраны в сборную Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. В команду вошли три женщины - Лорел Хаббард, Кана Эндрюс-Нау и Меган Сигнал, а также двое мужчин - Дэвид Лити и Кэмерон Мактаггарт. Все атлеты - дебютанты Олимпийских игр", - указано в сообщении НОК.

Как известно, Лорел Хаббард станет первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх. По словам главы новозеландского олимпийского комитета Керейна Смита, 43-летняя Хаббард "полностью соответствует критериям Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и рекомендациям МОК для трансгендерных спортсменов".

"Гендерная идентичность в спорте является весьма чувствительным и сложным вопросом, требующим баланса между правами человека и справедливостью в соревнованиях. Однако мы придерживаемся принципов инклюзивности и уважения ко всем, а потому стремимся поддерживать всех новозеландских спортсменов", - сказал Смит в интервью радиостанции Radio New Zealand.

В январе 2016 года медицинский комитет МОК рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпийских играх, даже если они не проводили операции по смене пола. Прежние рекомендации, утвержденные в 2003 году, гласили, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к соревнованиям. Сейчас хирургическое вмешательство не является обязательным. Спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.

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