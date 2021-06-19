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События Сегодня, 11:4843
Бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в перечень нацистской символики хотят внести в Беларуси

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает включить бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в перечень нацистской символики и атрибутики.

Об этом сообщает Белорусский союз журналистов в Telegram

МВД Беларуси подготовило соответствующий проект, он поступил на согласование в Комитет государственной безопасности.

Утверждается, что бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" использовись 13-ым Белорусским полицейским батальоном SD, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной и другими подобными организациями. 

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Теги: news, новости, Украина, Беларусь, флаг, нацизм, 7dniv, 7dnivinfo  
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