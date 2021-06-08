Вниз головой на сломанной карусели в российском Саратове люди 7 минут висели

В российском городе Саратов произошло ЧП. Посетители городского парка "Лукоморье" посетители семь минут провисели вниз головой на одном из аттракционов.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Очевидцы засняли видео, на котором заметно, как во время работы завис аттракцион под названием "Камикадзе". По их информации, люди провели вниз головой на застрявшей карусели 5-7 минут.

Саратовская прокуратура сообщила, что уже проверяет аттракцион из городского парка, где посетители несколько минут висели вниз головой.