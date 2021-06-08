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События Сегодня, 16:310
Вниз головой на сломанной карусели в российском Саратове люди 7 минут висели

В российском городе Саратов произошло ЧП. Посетители городского парка "Лукоморье" посетители семь минут провисели вниз головой на одном из аттракционов. 

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости". 

Очевидцы засняли видео, на котором заметно, как во время работы завис аттракцион под названием "Камикадзе". По их информации, люди провели вниз головой на застрявшей карусели 5-7 минут. 

Саратовская прокуратура сообщила, что уже проверяет аттракцион из городского парка, где посетители несколько минут висели вниз головой.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, Карусель, поломка, 7dniv, 7dnivinfo  
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Вниз головой на сломанной карусели в российском Саратове люди 7 минут висели
Вниз головой на сломанной карусели в российском Саратове люди 7 минут висели
В российском городе Саратов произошло ЧП. Посетители городского парка "Лукоморье" посетители семь минут провисели вниз головой на одном из аттракционов. 
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