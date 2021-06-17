 

Под Киевом в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в больницу попали два человека

События Сегодня, 17:5046
Под Киевом в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в больницу попали два человека

В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в селе Белогородка Бучанского района Киевской области пострадали восемь человек.

Двое из них попали в больницы с травмами, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"В с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего 2 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения и 6 человек пострадали, которые после осмотра врачами от госпитализации отказались", - сообщили спасатели.

По их данным, пожар распространился на 4 и 5 этажи и кровлю дома. В то же время спасателям удается контролировать возгорание, разрушений несущих конструкций не выявлено. Сотрудники ГСЧС эвакцировали 40 жителей дома.

На месте инцидента работают 53 спасателя и 12 спецмашин ГСЧС. Ликвидация возгорания продолжается.

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