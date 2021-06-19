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События Сегодня, 18:0851
На Измаил обрушился аномальный ливень

В воскресенье, 21 июня, на юге Одесской области наблюдались сильные осадки.

В частности в Измаиле ливень превратил улицы в реки, а около городского совета появилось озеро глубиной около полуметра, в котором купались местные жители.

Соответствующее видео очевидцев опубликовано в соцсетях.

Как видно на записях, некоторые улицы из-за аномального дождя затопило потоками воды. Из-за этого автомобили буквально плыли по дорогам.

По словам мэра города Андрея Абрамченко, непогода нарушила электроснабжение. Остаются без света часть улиц микрорайонов Южный, ул. Гагарина, Барановки. Восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, как рассказал мэр, по информации Дунайской гидрометобсерватории, за 48 минут дождя выпало 36 мм осадков (месячная норма июня — 59 мм), это является стихийным гидрометеорологическим явлением. 

 

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