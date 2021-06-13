Террористы в Мали на заминированном авто врезались в колонну французских военных

В Мали во французских военных врезался заминированный автомобиль.

В результате множество солдат получили ранения. К месту происшествия были направлены вертолеты.

Об этом сообщили в турецкой газете Akşam.

По данным издания, французские военные действовали в рамках антитеррористической операции "Бархан", когда в них врезался заминированный автомобиль. В результате подрыва машины ранено очень много военнослужащих. Их количество не уточняется.

Сообщается, что на место происшествия направили вертолеты, чтобы эвакуировать раненых.

Мали - государство в Западной Африке. Северо-западная часть страны контролируется исламистами из связанной с "Аль-Каидой" группировками "Ансар-ад-Дин". В этом регионе было провозглашено непризнанное государство Азавад.