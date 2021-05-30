Под санкции США попали пресс-секретарь Лукашенко, тюрьма и КГБ

Американские власти расширили санкции против Беларуси.

В санкционный список попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций.

Об этом сообщило министерство финансов США, предает "РИА Новости".

В частности, США ввели санкции против КГБ Беларуси, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Также под ограничения попали пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко - Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Сергей Калиновский. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед также включен в новый санкционный список США.

Публикуем список попавших под санкции целиком: