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События Сегодня, 18:1644
Под санкции США попали пресс-секретарь Лукашенко, тюрьма и КГБ

Американские власти расширили санкции против Беларуси.

В санкционный список попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций.

Об этом сообщило министерство финансов США, предает "РИА Новости".

В частности, США ввели санкции против КГБ Беларуси, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Также под ограничения попали пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко - Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Сергей Калиновский. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед также включен в новый санкционный список США.

Публикуем список попавших под санкции целиком: 

  1. Астрейко, Александр
  2. Дорошенко, Ольга
  3. Эйсмонт, Наталья (пресс-секретарь Лукашенко)
  4. Гуржий, Андрей
  5. Гриб, Михаил (начальник милиции Минска)
  6. Кочанова, Наталья (спикер сената)
  7. Калиновский, Сергей (замминистра юстиции )
  8. Карпенков, Николай
  9. Кацубо, Светлана
  10. Лосякин, Александр
  11. Плышевский, Игорь
  12. Рахманова, Марина
  13. Швед, Андрей
  14. Целиковец, Ирина
  15. Тертель, Иван (экс-глава КГБ)
  16. Зубков, Сергей (командир спецназа КГБ "Альфа")
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