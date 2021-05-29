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События Сегодня, 21:0247
На пешеходном переходе в Ивано-Франковске водитель под наркотиками сбил ребенка

В Ивано-Франковске полицейские расследуют аварию, в которой водитель, находившийся под воздействием наркотиков, наехал на пятилетнего мальчика. ДТП произошло 18 июня на нерегулируемом пешеходном переходе.

О нем сообщает в Фейсбуке полиция Ивано-Франковской области. 

Информация о наезда поступила полицейским в пятницу в 17:30. На место происшествия немедленно прибыли патрульные, а также следственно-оперативная группа. Работники полиции установили, что 24-летний водитель Volkswagen Passat двигался по Северному бульвару в сторону улицы Тычины и совершил наезд на пятилетнего пешехода. По словам очевидцев, ребенок переходил проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода с мамой за руку, но в какой-то момент отпустил руку и выбежал вперед родительницы.

Мальчика госпитализировали с травмами.

Во время общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения, но не алкогольного, а наркотического. В медицинском учреждении подтвердилось, что он действительно употреблял наркотики и был в состоянии опьянения на момент ДТП.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Автомобиль Volkswagen Passat переправили на спецплощадку, сейчас продолжается досудебное расследование. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

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