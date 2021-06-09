Гражданам Поднебесной покинуть Афганистан порекомендовали власти Китая

Консульский департамент Министерства иностранных дел Китая заявил об осложнении ситуации в Афганистане. В связи с этим ведомство порекомендовало гражданам КНР покинуть страну.

Об этом сообщает портал Sina.com.

В материале говорится о том, что с начала 2021 года внутренний конфликт в Афганистане приобрел устойчивый характер, в стране участились террористические нападения и другие вооруженные акции. Это позволяет спрогнозировать, что ситуация в сфере безопасности на афганской земле продолжит ухудшаться.

Поэтому Министерство иностранных дел Китая и посольство КНР в Афганистане напомнили китайским гражданам о необходимости принимать повышенные меры безопасности. Кроме того, по возможности следует использовать международные пассажирские рейсы для выезда из страны, пишет портал.

Для тех, кто всё-таки решит остаться в Афганистане, указана горячая линия посольства на случай попадания в чрезвычайную ситуацию. Также уточняется, что эта рекомендация действует до 31 декабря 2021 года.

Одной из главных причин появления таких рекомендаций в материале портала называется вывод из Афганистана американских войск. После того как солдаты США покинут страну, высока вероятность, что она погрузится в пучину гражданской войны. Так было после ухода СССР из Афганистана, полагают в Sina.com.