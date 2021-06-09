 

Гражданам Поднебесной покинуть Афганистан порекомендовали власти Китая

События Сегодня, 21:0554
Гражданам Поднебесной покинуть Афганистан порекомендовали власти Китая

Консульский департамент Министерства иностранных дел Китая заявил об осложнении ситуации в Афганистане. В связи с этим ведомство порекомендовало гражданам КНР покинуть страну.

Об этом сообщает портал Sina.com.

В материале говорится о том, что с начала 2021 года внутренний конфликт в Афганистане приобрел устойчивый характер, в стране участились террористические нападения и другие вооруженные акции. Это позволяет спрогнозировать, что ситуация в сфере безопасности на афганской земле продолжит ухудшаться.

Поэтому Министерство иностранных дел Китая и посольство КНР в Афганистане напомнили китайским гражданам о необходимости принимать повышенные меры безопасности. Кроме того, по возможности следует использовать международные пассажирские рейсы для выезда из страны, пишет портал.

Для тех, кто всё-таки решит остаться в Афганистане, указана горячая линия посольства на случай попадания в чрезвычайную ситуацию. Также уточняется, что эта рекомендация действует до 31 декабря 2021 года.

Одной из главных причин появления таких рекомендаций в материале портала называется вывод из Афганистана американских войск. После того как солдаты США покинут страну, высока вероятность, что она погрузится в пучину гражданской войны. Так было после ухода СССР из Афганистана, полагают в Sina.com.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Китай, Афганистан, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

В США с данными о происхождении Covid-19 сбежал заместитель министра госбезопасности Китая
В США с данными о происхождении Covid-19 сбежал заместитель министра госбезопасности Китая
Вчера, 15:08
Войска из Афганистана после завершения миссии НАТО вывела Украина
Войска из Афганистана после завершения миссии НАТО вывела Украина
9-июн-2021, 18:00
Больше сотни украинских граждан хотят эвакуироваться из сектора Газа
Больше сотни украинских граждан хотят эвакуироваться из сектора Газа
16-мая-2021, 19:57
В Турции закроются дипведомства США на два дня после признания Байденом геноцида армян
В Турции закроются дипведомства США на два дня после признания Байденом геноцида армян
25-апр-2021, 09:16
Вслед за США Израиль рекомендовал своим гражданам не посещать Украину
Вслед за США Израиль рекомендовал своим гражданам не посещать Украину
24-апр-2021, 08:55

Последние новости

21:05
События
Гражданам Поднебесной покинуть Афганистан порекомендовали власти Китая
21:02
События
На пешеходном переходе в Ивано-Франковске водитель под наркотиками сбил ребенка
18:16
События
Под санкции США попали пресс-секретарь Лукашенко, тюрьма и КГБ
18:11
События
Террористы в Мали на заминированном авто врезались в колонну французских военных
18:08
События
На Измаил обрушился аномальный ливень
17:50
События
Под Киевом в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в больницу попали два человека
16:31
События
Вниз головой на сломанной карусели в российском Саратове люди 7 минут висели
16:14
Политика
В Кремле не нашли повода для исключения США из списка "недружественных стран"
13:20
События
Что означают санкции СНБО против Фирташа и Фукса
11:52
События
Из-за ливней в Винницкой области спасатели сутки искали пропавшего без вести подростка на велосипеде
11:48
События
Бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в перечень нацистской символики хотят внести в Беларуси
11:46
События
Тяжелоатлет-трансгендер после смены пола на Олимпиаде в Токио будет сражаться за Новую Зеландию среди женщин
10:01
События
С летним солнцестоянием!
09:59
События
Водохранилище Ялты заполнилось водой, которой хватит больше чем на год после рекордных дождей
09:54
События
Прямой потомок Пушкина умерла от коронавируса в России
09:52
События
Миллиард прививок от коронавируса сделали в Китае, полный иммунитет ждут к декабрю
09:50
События
Дети в Киеве воруют колпачки с колес автомобилей и хвастаются трофеями в ТикТок
09:48
События
В Киевской области убийцу зятя приговорили к семи годам тюрьмы
09:47
События
Солист победившей на Евровидении группы Maneskin сделал фото в БДСМ-наряде
09:45
События
От коронавируса умер гитарист группы "Тату" и основатель I.F.K.

Новости ТОП-7

Как "51 штат США" погряз в долгах и коррупции и при чем здесь Наталья Яресько11932
Аваков заочно ответил Данилову на его шутку о потопе в Крыму7179
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 июня 20214202
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 июня 20213328
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 июня 20212481
В четвертый раз в Киеве был задержан криминальный авторитет "Дед", которого ранее трижды выгоняли из Украины2135
Кто больше подвержен заражению индийским штаммом коронавируса выяснили ученые1671

Досуг

Возможные последствия геморроя
Возможные последствия геморроя
У каждого человека разного возраста мог быть дискомфорт или боль в заднем проходе во время испражнений. В запущенных случаях - кровь.
18-июн-2021, 17:29332
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Покупка новой квартиры или дома – всегда радостное и долгожданное событие, за которым следует подбор стильных, современных и экологически чистых отделочных материалов.
17-июн-2021, 18:51332
К чему дарят белые розы
К чему дарят белые розы
Белые розы, одни из популярнейших во всех уголках земного шара. Несмотря на то, что в последние годы в семействе королевы цветов появляется масса сортов самых неожиданных и замысловатых оттенков, и отвоёвывают свою долю рынка у любителей экзотики, белые розы стоят особняком, являясь всегда
17-июн-2021, 12:49381
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Если вы находитесь в поисках мастеров, которые будут бережно ухаживать за вашим телом, обратите внимание на студию 365 STUDIO. Почему стоит обратиться именно сюда?
16-июн-2021, 21:46308
Международные перевозки из Китая и Турции
Международные перевозки из Китая и Турции
Статья о компании RDcargo, которая занимается международными перевозками и полным сопровождением транспортного средства из Турции и Китая в Украину.
16-июн-2021, 21:41341
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца — традиционное итальянское блюдо, которое уже полюбилось на территории разных стран. Украина — не исключение. Однако, чтобы пицца действительно была приготовлена с учетом итальянских традиций, нужно найти хорошее заведение.
16-июн-2021, 21:37386

События

Гражданам Поднебесной покинуть Афганистан порекомендовали власти Китая
Гражданам Поднебесной покинуть Афганистан порекомендовали власти Китая
Консульский департамент Министерства иностранных дел Китая заявил об осложнении ситуации в Афганистане. 
Сегодня, 21:0555
На пешеходном переходе в Ивано-Франковске водитель под наркотиками сбил ребенка
На пешеходном переходе в Ивано-Франковске водитель под наркотиками сбил ребенка
В Ивано-Франковске полицейские расследуют аварию, в которой водитель, находившийся под воздействием наркотиков, наехал на пятилетнего мальчика.
Сегодня, 21:0251
Под санкции США попали пресс-секретарь Лукашенко, тюрьма и КГБ
Под санкции США попали пресс-секретарь Лукашенко, тюрьма и КГБ
Американские власти расширили санкции против Беларуси.
Сегодня, 18:1666
Террористы в Мали на заминированном авто врезались в колонну французских военных
Террористы в Мали на заминированном авто врезались в колонну французских военных
В Мали во французских военных врезался заминированный автомобиль.
Сегодня, 18:1156
На Измаил обрушился аномальный ливень
На Измаил обрушился аномальный ливень
В воскресенье, 21 июня, на юге Одесской области наблюдались сильные осадки.
Сегодня, 18:0876
Под Киевом в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в больницу попали два человека
Под Киевом в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в больницу попали два человека
В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в селе Белогородка Бучанского района Киевской области пострадали восемь человек. 
Сегодня, 17:5058
7 Днів