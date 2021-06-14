Самую большую в истории страны партию героина изъяли в Молдове

В Молдове правоохранители задержали семь человек по подозрению в контрабанде наркотиков.

В ходе обыска у них изъяли рекордную за всю историю страны партию героина - 235 килограмм.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики сообщает "Интерфакс".

Задержание преступников произошло в субботу, 19 июня. Уже в понедельник, 21 июня, суд Кишинева арестовал на 30 суток троих из семи задержанных. Двое из них граждане Турции. Суд примет решения касательно четырех остальных фигурантов дела позднее.

По версии следствия, героин ввозили в Молдову небольшими партиями, чтобы после переправить в Германию.