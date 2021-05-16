МОК разрешил присутствовать на Олимпиаде в Токио не более 10 тысячам зрителей. Им всем запретили кричать

Международный олимпийский комитет, власти Токио и правительство Японии обсудили проведение летней Олимпиады.

Они установили лимит зрителей на Играх в пределах 50% вместимости спортивных объектов, но не более 10 000 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"50 процентов вместимости места проведения, но не более. Максимум 10 000 человек на всех площадках с учетом правительственных ограничений на проведение массовых мероприятий", - сказано в постановлении участников обсуждения.

Что касается заполняемости трибун на Паралимпийских играх, то решение по ним будет принято до 16 июля 2021 года.

Также на собрании были приняты следующие организационные решения:

действующий график соревнований остается без изменений;

в случае введения чрезвычайного положения после 12 июля 2021 года ограничения количества зрителей на Играх могут быть пересмотрены на основании предписанных властями мер;

в случае внезапного изменения инфекционного статуса и возможностей системы медицинского обслуживания незамедлительно будет проведено новое собрание сторон для рассмотрения дальнейших мер;

на спортивных объектах следует все время носить маски, громко говорить или кричать запрещается.

Для проведения безопасных и надежных Игр будет осуществляться тесная координация с местными органами власти, чтобы гарантировать соблюдение перечисленных правил.