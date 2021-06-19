На Святошино в Киеве автомобиль сбил девушку, бежавшую через восьмиполосную дорогу

В Киеве на Святошино ночью автомобиль сбил девушку, которая пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте.

Видеозапись с места происшествия публикует dtp.kiev.ua в фейсбуке.

Сообщается, что инцидент произошел в 700 метрах от ст.м. Святошин, в р-не проспекта Победы 100.

"У автомобиля Skoda сильно повреждена передняя часть, явно автомобиль двигался достаточно быстро и остановился он в 40 метрах после столкновения", - говорит автор видео Влад Антонов.

От удара женщина погибла на месте не приходя в сознание. На месте работает полиция.

По данным очевидцев, автомобиль двигался на скорости более 100 км/час.

Отметим, что проспект Победы - одна из важнейших транспортных артерий Киева. Имеет по 4 полосы движения в каждом направлении.

Пешеходные переходы через проспект организованы по подземным переходам и мостам.

Разрешённая скорость движения по проспекту 60 км/ч. Проспект Победы является частью магистрали М-06, которая, в свою очередь — частью международной трассы E 40.