Президент Филиппин пригрозил задержанием отказавшимся от прививок против коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал людей, которые отказываются от прививок против коронавируса, вредителями. Он пригрозил им задержанием, поскольку в стране - кризисная ситуация.

Об этом со ссылкой на Дутерте пишет ТАСС.

"Не поймите меня неправильно, но в стране кризисная ситуация, чрезвычайное положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину... Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение. Если вам не сделают прививку, уезжайте с Филиппин. Езжайте в Индию или куда-нибудь в Америку, но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку", - сказал Дутерте.

По словам филиппинского лидера, он намерен обращаться в министерство внутренних дел и к органам местного самоуправления по этому вопросу.

"Я поручу министерству внутренних дел и местного самоуправления составить списки людей, которые отказываются от вакцинации. Только глупые люди не желают делать прививки. Они на самом деле носители, они могут путешествовать из одного места в другое, переносить вирус и заражать других. Вы, люди, которые не желаете делать прививки, я сделаю вам вакцину для свиней - ивермектин. Это действительно убьет вирус, и вас тоже", - заявил президент.