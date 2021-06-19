В Киеве тиктокер подарил ребенку на камеру Iphone 11, а потом вырвал его из рук

Известный украинский Instagram и TikTok-блогер Александр Волошин попал в скандал.

Он снимал ролик для соцсетей на Крещатике в Киеве. В ходе съемок он подарил маленькой девочке новый Iphone, однако за кадром буквально вырвал телефон у нее из рук.

Ролик опубликован на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Волошин снимал видео о том, что он якобы подарит Iphone 11 первому прохожему, который подписан на его TikTok-аккаунт. Его подписчицей оказалась маленькая девочка, которой он на камеру вручил гаджет. Однако после этого парень потребовал телефон назад. Сцену засняли очевидцы.

Блогер заявлял, что Iphone - это реквизит, требовал вернуть его, предлагал 2 тысячи гривен и даже просто вырывал гаджет из рук ребенка. Мать девочки отказывалась вернуть телефон и предлагала дождаться полиции.

"Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям, и тут он подошел к нам на улице. Вы представляете насколько она была рада видеть своего кумира? Он подарил подарок - Iphone! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это все на видео, а потом выключили камеру, и он начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтобы мы никому про это не говорили. Просто представьте шок и разочарование моего ребенка!" - рассказала женщина.