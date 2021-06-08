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События Сегодня, 11:4554
Причиной взрыва в пятиэтажке села Белогородка могла стать граната, а не бытовой газ

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в селе Белогородка Киевской области могла вызвать граната или другое взрывное устройство.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова замначальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киевской области Сергея Майстренко.

По словам Майстренко, причиной взрыва в многоквартирном доме был не бытовой газ.

"По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", — рассказал он.

Также глава Белогородскго сельского совета Антон Овсиенко сообщил, что во время пожара пострадали 9 человек. Троих из них госпитализировали в Боярскую районную больницу.

"Создан оперативный штаб, в состав которого вошли депутаты и сотрудники Белгородского сельсовета. Решается вопрос о временном размещении жильцов дома", - говорит он.

Овсиенко уточнил, что дом от мародеров и общественный порядок на месте происшествия обеспечивает департамент охраны села Святопетровское.

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