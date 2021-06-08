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События Сегодня, 11:4757
Минздрав заявил что Киевская и Ивано-Франковская область не соответствует "зеленой зоне" коронавируса

В Украине две области не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений.

Там уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть в "зеленой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей.

По состоянию на 21 июня, в Ивано-Франковской области этот показатель составляет 282 на 100 тысяч, а в Киевской - 291. 

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения, он составляет 86. Однако, в таблице это не обозначено одним цветом (в частности, и зеленым).

Вся страна, по состоянию на 22 июня, находится в "зеленой" зоне карантина.

Минздрав заявил что Киевская и Ивано-Франковская область не соответствует "зеленой зоне" коронавируса

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