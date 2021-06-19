Что нацисты готовили для украинцев во время оккупации

Сегодня исполняется 80 лет с тех пор, как Германия атаковала Советский Союз. Это произошло 22 июня 1941 года.

Так начался самый кровопролитный этап Второй Мировой войны - Великая Отечественная война.

Украинский политический мейнстрим представляет эту войну как борьбу двух тоталитарных режимов, одинаково враждебных идее украинской государственности, проводится мысль, что это была "не наша" война.

На правом же фланге этого мейнстрима и вовсе царит уверенность, что лучше было бы с немцами, чем с Советами.

По крайней мере деятельное сотрудничество украинских националистов с нацистами в глазах нынешних властей не считается чем-то слишком уж зазорным. В честь таких персонажей называют улицы, вводят памятные даты, а марш в годовщину создания дивизии СС "Галичина" этой весной впервые прошел по Киеву.

И, хотя это вызвало критические комментарии властей, но в искренности этой риторики приходится сомневаться: по факту не делается ничего, чтобы предотвратить подобные мероприятия (тем более, что они как проводились, так и продолжают проводиться на Западной Украине). А увековечение памяти тех, кто служил немцам, идет как раз полным ходом.

При этом, чему именно эти люди помогали - как-то стало забываться. Планы нацистов на Украину и другие республики европейской части СССР шокируют - от выселения десяткой миллионов людей до расовой сегрегации и даже стерилизации.

"Страна" вспомнила, что готовили нацисты Украине.

"Розовые" планы Розенберга

В основе отношения нацистов к другим народам лежала их "расовая теория" - псевдоучение о "высших" и "низших" расах. По этой теории немцы были "высшей расой" (арийцами), а славяне принадлежали к "низшей расе".

Это был ключевой момент, который и определял политику нацистов к украинцам и другим славянам.

При этом отличия в отношениях к отдельным славянским народам у нацистов носили исключительно тактический характер, исходя из текущих задач. Например, немцы поддерживали хорватов против сербов. Отделили от Чехии Словакию, превратив ее в марионеточное государство. Украинских же националистов хотели использовать в борьбе против СССР и Польши.

Но, повторимся, стратегически на отношение к славянам эти маневры не влияли. Как представителям "низшей расы" славянам было уготовано в нацистской картине мира бесправное положение, выселение с родной земли, политика по сокращению численности, ассимиляция и, как итог, прекращение существования славянских этносов как таковых.

Одним из первых идеологов нацистов, кто развивал идеи "жизненного пространства" для немцев на востоке, был Альфред Розенберг. Он родился в Российской империи в семье прибалтийских немцев, учился в Москве, хорошо знал русский язык и поэтому считался среди нацистов видным "специалистом" по "славянскому вопросу".

Еще в своих дневниках, которые датировались 20-ми и 30-ми годами (в Германию он переехал в конце 1918 года), Розенберг рисовал примерно такую картину: следовало создать на просторах СССР марионеточные квазигосударства. Из них ключевая роль отводилась бы Украине.

Идеолог нацистов считал, что украинцы смогут стать противовесом полякам и русским, которые должны как раз полностью утратить государственность. По мнению Розенберга, Украина могла получить ограниченную автономию под немецким протекторатом.

Часть российских губерний при этом он планировал передать под управление этой полностью лояльной немцам Украины. Чтобы ее население составляло по итогу порядка 60 миллионов человек. "Разбудить украинское национальное самосознание" было одной из центральных идей Розенберга.

В общем, достаточно "сладкие" планы для уха нынешних украинских националистов.

Однако надо понимать, что эти воззрения у Розенберга появились еще когда он в нацистском госаппарате не работал, а был только функционером НСДАП. То есть тотальная война еще не была в повестке дня. Когда же он возглавил министерство по делам восточных территорий нацистской Германии, эти планы даже близко не подошли к своей реализации.

Причина была в том, что сам Адольф Гитлер никаких марионеточных государств на территориях Украины создавать не собирался. Он видел свою миссию в прямом завоевании украинских территорий и заселении их немцами.

А когда война уже началась, идеи Розенберга были отброшены даже на теоретическом уровне. Будучи министром по восточным территориям (1940-1945), он проводил ту политику, которую определял фюрер.

Практически же ее воплощали вообще другие люди - в частности, гауляйтер Украины Эрих Кох, который будучи убежденным расистом и палачом, не допускал и мысли, что на территории Украины может быть хотя бы номинальная власть местных народов.

Кох был в большом фаворе у Гитлера, и практическую политику по той же Украине определял чаще именно он, а не Розенберг.

Именно поэтому попытки заигрывания немцев с украинскими националистами закончились почти сразу после того, как сторонники Степана Бандеры объявили во Львове о создании украинской державы. И, хотя националисты при этом клялись в верности Гитлеру, вписав его имя в "Акт о независимости", немцы самоуправство пресекли. Бандера был арестован.

При этом другая часть ОУН, подконтрольная конкуренту Бандере Мельнику, с нацистами сотрудничала активно и по поводу планов о создании украинского государства помалкивала.

Правда, отдельные идеи Розенберга все же пришлись ко двору.

По его ведомству разрабатывались и даже отчасти воплощались планы колонизации Крыма немцами, который должен был сменить название на "Готенланд" или "Готенгау". Симферополь предлагалось переименовать в Готенбург, Севастополь - в Теодорихсхафен.

Немцы настолько ценили Крым, что даже собирались, не дожидаясь конца войны, выселить оттуда практически все население - включая крымских татар - заменив его выходцами из Южного Тироля. Однако стало непонятно, кто будет выполнять черные работы, и этот вопрос отложили на "после войны".

Также с подачи Розенберга гитлеровское руководство даже после погрома ОУН активно использовало украинских коллаборационистов, давая им ряд культурных и экономических преференций.

В оккупированных городах Украины издавались газеты на украинском языке, а помощникам нацистов из местных разрешали забирать имущество своих жертв - например, евреев. Также они получали льготы по ведению мелкого бизнеса вроде торговли (часто это были "отжатые" у тех же евреев или поляков магазины или хозяйства).

Но любые претензии на политическое самоуправление давились на корню. И в этом смысле "украинофильские" воззрения Альфреда Розенберга так и остались теорией. Хотя, разумеется, никаким украинофилом он не был. Основой его теории по славянскому вопросу был раскол среди ключевых народов СССР. И главным "раскольником" Розенберг видел Украину.

"Переселить западных украинцев". Заметки к "Плану Ост"

Одним из главных документов нацистов по перспективам Украины является так называемый "план Ост", который писался уже после оккупации УССР.

В цельной форме этот план создать не успели. Однако его усиленно готовили - как по ведомству Розенберга, так и рейхсфюрера Генриха Гиммлера, возглавлявшего СС.

Упоминания об этом плане сохранились в нацистских документах - письмах и докладных записках, что курсировали между немецкими ведомствами, которые занимались оккупированными территориями.

Главный из этих документов - "Замечания и предложения по генеральному плану "Ост" рейхсфюрера войск СС". Этот документ был подписан 27 апреля 1942 года Эрхардом Ветцелем - начальником отдела колонизации 1-го главного политического управления "восточного министерства" - то есть ведомства Розенберга.

Ветцель, как видим, комментирует черновик плана Гиммлера, который до нас не дошел. Но и из комментариев многое становится понятным.

"По плану главного управления имперской безопасности, на территорию Сибири должны быть переселены также западные украинцы. При этом предусматривается переселение 65 процентов населения. Эта цифра значительно ниже, чем процент польского населения, подлежащего выселению", - писал Ветцель.

Ниже по тексту говорится, что доля белорусов, которых собирались выселить в Сибирь, еще выше - 75%. То есть тут находится отражение "проукраинской" политики Розенберга, который видел в жителях Западной Украины чуть более лояльный нацистам элемент.

Этот момент подтверждается и в других отрывках "Замечаний к плану Ост".

Так, рассуждая о путях "подрыва биологической силы народа" и уменьшения рождаемости славян, чиновник из ведомства Розенберга пишет, что в первую очередь эта политика будет направлена на русских. Но в будущем такая практика будет применяться "частично и к Украине".

"Пока мы заинтересованы в том, чтобы увеличить численность украинского населения в противовес русским. Но это не должно привести к тому, что место русских займут со временем украинцы", - пишет Ветцель.

Далее он перечисляет весь инструментарий, который планируется для этого применять: пропаганда абортов и пропаганда "счастья" бездетной жизни (мол, дети - это расходы и хлопоты), а также содействие добровольной стерилизации. Должен быть обеспечен полный доступ населения и к противозачаточным средствам.

"Так называемые украинцы". Письмо Бормана Розенбергу

В связи с последним в 1942 году возник даже скандал. На оккупированной украинской территории кто-то из немецких чиновников начал блокировать поставки противозачаточных средств - под предлогом, что "недочеловекам" не нужны медикаменты.

Об этом стало известно Гитлеру, и он сильно рассердился. Итогом стало письмо его соратника Мартина Бормана в адрес Розенберга. В нем говорится, что славянам нужно давать сколько угодно противозачаточных средств. А также изложены взгляды фюрера в целом на будущее Украины.

Зацитируем этот небольшой, но очень показательный документ из восьми пунктов. Украинцы в нем определяются эпитетом "так называемые".

"Многоуважаемый партейгеноссе Розенберг!

По поручению фюрера я довожу до Вашего сведения его пожелание, чтобы Вы соблюдали и проводили в жизнь в политике на оккупированных восточных территориях следующие принципы.

1. Мы можем быть только заинтересованы в том, чтобы сокращать прирост населения оккупированных восточных областей путем абортов. Немецкие юристы ни в коем случае не должны препятствовать этому. По мнению фюрера, следует разрешить на оккупированных восточных территориях широкую торговлю предохранительными средствами. Ибо мы нисколько не заинтересованы в том, чтобы ненемецкое население размножалось.

2. Опасность, что население оккупированных восточных областей будет размножаться сильнее, чем раньше, очень велика, ибо само собою понятно, его благоустроенность пока намного лучше. Именно поэтому мы должны принять необходимые меры против размножения ненемецкого населения.

3. Поэтому ни в коем случае не следует вводить немецкое обслуживание для местного населения оккупированных восточных областей. Например, ни при каких условиях не должны производиться прививки и другие оздоровительные мероприятия для ненемецкого населения.

4. Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, мы сами породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать местное население, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму.

5. Ни в коем случае мы не должны какими бы то ни было мероприятиями развивать у местного населения чувства превосходства! Необходимо делать как раз обратное!

6. Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах надо ввести для обучения латинский шрифт.

7. Немцы должны быть обязательно удалены из украинских городов. Даже размещение их в бараках вне городов лучше, чем поселение внутри городов! Ни в коем случае не следует строить русские (украинские) города или благоустраивать их, ибо местное население не должно иметь более высокого жизненного уровня.

Немцы будут жить в заново построенных городах и деревнях, строго изолированных от русского (украинского) населения. Поэтому дома, строящиеся для немцев, не должны быть похожи на русские (украинские). Мазанки, соломенные крыши и т.д. для немцев исключаются.

8. На коренной территории империи, подчеркнул фюрер, слишком многие вещи регламентированы законом. Этого мы ни в коем случае не должны практиковать в оккупированных восточных областях. Для местного населения не следует издавать слишком много законов: здесь надо обязательно ограничиться самым необходимым. Немецкая администрация должна быть поэтому небольшой. Областному комиссару надлежит работать с местными старостами. Ни в коем случае не следует создавать единого украинского правления на уровне генерального комиссариата или даже рейхскомиссариата".

Особенно интересны призывы Бормана и Гитлера ввести в Украине латиницу, к чему призывают некоторые политики и в нынешней Украине.

Почему "План Ост" не дописали до конца?

Отметим, что большая часть этих планов не только не была реализована - но и не появилась в форме четких директив, напрямую утвержденных Гитлером.

Этот факт, к слову, часто используется ревизионистами, которые говорят, что "План Ост" - это фантазии, которыми занимались второстепенные немецкие чиновники. И к реальной политике нацистского руководства отношения все это не имеет.

В частности, такая точка зрения популярна среди тех в Украине, кто защищает коллаборационистов, служивших немцам.

Однако тому, что "План Ост" не вышел за рамки черновика, есть вполне очевидные причины - провал "молниеносной войны" и плана "Барбаросса". Сначала войну надо было выиграть, а уж потом всерьез разрабатывать планы по зачистке территорий от местного населения.

Уже в 1942 году стало понятно, что быстрой победы над СССР не будет. Ленинград и Москва - ключевые цели германского наступления - выстояли. Война принимала затяжной характер.

А после катастрофы немецкой армии под Сталинградом в 1943 году работа над "Планом Ост" и вовсе была свернута.

В то же время совершенно понятно, что в "чистовом" виде планы немцев на Украину могли быть еще страшнее, чем их рисовали нацисты в 1942 году. Это видно хотя бы по тому, что происходило на оккупированных территориях.

Помимо зверств, грабежа и угона людей в рабство, нацисты уже присылали своих колонистов - в Крыму и под Житомиром организовывались экспериментальные колонии немцев, откуда предварительно выгонялось местное население.

Всего на территории Польши и Украины в течение 30 лет после войны планировалось заселение восьми миллионов немцев. А местного населения в европейской части СССР немцы собирались оставить около 15-20 миллионов человек.

Насколько такие планы могли быть реализованы, даже в случае захвата всей территории до Урала - вопрос отдельный.

Но даже их наличие говорит многое о том, что уравнивать нацистский и советский "тоталитарные режимы" - это явная историческая манипуляция. Немцы вели речь об уничтожении украинцев, русских и белорусов как народов. И жители Украины того времени в массе своей это прекрасно понимали даже без прочтения "плана Ост" - большая их часть воевала в рядах Красной армии.