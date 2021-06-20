Ограничения для стран, где распространен штамм коронавируса "Дельта" готовят у Зеленского

Минздрав и МИД Украины подготовят предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса "Дельта", который пробрался уже в более чем 90 стран мира.

Об этом речь шла во время селекторного совещания в Офисе президента.

Участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма Covid-19 "Дельта". По данным НАН, он в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.