Правоохранители ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Европу. Наркотик переправляли через Украину

Во время совместной спецоперации правоохранители из Украины и Молдовы ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Европу.

Задержано семеро злоумышленников, изъято более 200 килограмм наркотиков.

Об этом сообщает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook во вторник, 22 июня.

"235 килограммов изъятого героина на более 10 млн евро, 7 участников транснациональной группы наркодилеров задержали - это результат совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы. Мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза ликвидирован", - написал Клименко.

Глава Нацполиции рассказал, что злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме: создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом стройматериалов.

"Героин маскировали в муляжах - пустотелых кирпичах. Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдову, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки "товара". Затем этот героин должен был попасть на "черный рынок" Евросоюза", - рассказал Клименко.