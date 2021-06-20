 

Почему до сих пор не могут найти пропавшего в Одессе начштаба морской охраны

События Сегодня, 15:4978
Почему до сих пор не могут найти пропавшего в Одессе начштаба морской охраны

Скандальная история исчезновения начальника штаба одесского отряда морской охраны Алексея Черткова обрастает новыми подробностями.

"Страна" уже писала о пропавшем 1 июня капитане первого ранга, поиски которого до сих пор не увенчались успехом. Его ищут уже более двадцати суток.

На днях некоторые детали, связанные с исчезновением офицера, озвучили в Нацполиции. Также, как узнала "Страна", СБУ отрабатывает связь этой истории с российскими спецслужбами. 

Разбирались в том, какие версии пропажи Черткова следствие отрабатывает на данный момент. 

Долги, конфликт с женой и зачистка данных

Глава главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе на этих выходных заявил о том, что у пропавшего офицера был конфликт с женой и он задолжал много денег. Также он крупно проигрался в казино. 

По словам Цуцкиридзе, пропал Чертков после того как отменилось совещание 1 июня, на которое он шел. После его он вернулся домой, но его супруга утверждала, что не пустила его в дом.

"Он возвращался домой. Жена сначала сказала, что такого факта не было. Потом со специалистом-полиграфологом мы повторно провели допрос и все же установили, опять же с теми показаниями свидетелей, что он домой возвращался и был конфликт", - заявил Цуцкиридзе. 

По словам Цуцкиридзе, Чертков не пересекал границу Украины. Последний раз начальника штаба зафиксировала уличная камера в Одессе поздним вечером 1 июня, при нем была сумка, в которой как минимум были его личные документы.

На данный момент есть несколько версий его исчезновения, среди них как проблемы в личной жизни, так и профессиональные причины.

"Этот гражданин был не последним человеком в своей структуры. То есть у него был доступ к какой-то государственной тайне, поэтому именно Службу безопасности также привлекли к совместной следственно-оперативной группе", - рассказал Цуцкиридзе.

После исчезновения офицера правоохранители провели обыск в его рабочем кабинете и обнаружили технику с которой была удалена информация, а также рукописные заметки Черткова.

"Это обычные такие вкладыши на которых он писал, у кого взял в долг и о конфликте с женой... В одной из записок была такая запись, которую мы сейчас не можем понять: "Я больше не могу вам платить". Ну такая была записка...", - сообщил руководитель следственного управления.

Исходя из показаний коллег Черткова в течение последнего полугода он занимал значительные суммы денег, около десяти тысяч долларов. Полиция выяснила, что за день до исчезновения Чертков проиграл в онлайн-казино крупную сумму денег. 

Таким образом, одной из версий причин исчезновения Черткова стали большие долги. На данный момент правоохранители проверяют всех знакомых офицера, в том числе и тех, у кого он мог поселиться и выясняют, кому была адресована записка.

Убийство из-за долгов или шпионаж? 

Один из сотрудников СБУ в разговоре со "Страной" подтвердил, что у Черткова были долги после игры в казино.

"Действительно, капитан первого ранга Алексей Чертков перед исчезновением набрал денег в долг. Он играл в онлайн-казино и довольно давно. Туда и уходили деньги. На этой почве был конфликт с женой. Его супруга тоже военнослужащая и работала старшим офицером в информационно-аналитическом отделе пограничной службы. И это дополнительная головная боль: связи жены проверяют сейчас тщательно", - пояснил источник "Страны" в СБУ.

Помимо версии о том, что Чертков банально сбежал от долгов и бытовых проблем рассматриваются и более "тяжелые" версии. 

Одна из них о том, что офицер сбежал в Россию или был выкраден иностранными спецслужбами. Не исключается и версия убийства из-за долгов.

Также интересны обстоятельства исчезновения офицера. 

По информации "Страны", Черткова первые сутки не могли найти из–за постоянно меняющейся от района к району геолокации его мобильного телефона. Лишь позже удалось выяснить, что его мобильный телефон нарезал круги в маршрутке, будучи спрятанным за сиденье. Память телефона была заранее почищена.

Также в полицию поступал сигнал о том, что похожего на Алексея Черткова человека якобы видели в окрестностях села Алтестово, возле Хаджибейского лимана. Были даже организованы поиски на воде: полицейские проверяли версию о том, что офицера могли утопить. Однако тела так и не нашли, хотя водоем обследовали тщательно.

На двенадцатый день поисков в СМИ появилась информация, что Алексей Чертков якобы выехал в Россию через Харьков по поддельным документам. Но эту информацию опроверг глава следственного управления НПУ Максим Цицкиридзе. 

По информации "Страны", в украинских спецслужбах наиболее тщательно проверяют версию о том, что Чертков мог быть агентом российских спецслужб. А его исчезновение произошло в рамках эксфильтрации. Так называется операция по вывозу ценного разведчика с территории иностранного государства в том случае, если он попадает в поле зрения контрразведки этой страны.

Любая спецслужба готовит такие операции заранее, также предусматриваются направление поисков по ложным версиям и вбросам дезинформации.

Но пока о том, был ли Чертков шпионом или нет, остается лишь гадать. Это может подтвердиться только если офицер засветится на территории другого государства. Впрочем, это тоже может не произойти по многим причинам, в том числе если разведке РФ не выгодно засвечивать связи с собой пропавшего офицера (если таковая связь на самом деле была).

К слову, военной контрразведке СБУ тоже не выгодно внимание СМИ к этой истории. Ведь если шпионская версия подтвердится, это означает, что контрразведка прозевала у себя под носом разведчика уровня "Штирлица", имевшего доступ к секретным документам по ситуации и военным планам Украины на юге страны.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Одесса, 7dniv, 7dnivinfo, начштаба  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Новые подробности исчезновения начштаба морской охраны в Одессе
Новые подробности исчезновения начштаба морской охраны в Одессе
20-июн-2021, 10:06
Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
12-июн-2021, 15:32
В розыск пропавшего начальника штаба отряда морской охраны объявили в Одессе
В розыск пропавшего начальника штаба отряда морской охраны объявили в Одессе
3-июн-2021, 10:13
Уголовное дело по похищению судьи Чауса открыла СБУ
Уголовное дело по похищению судьи Чауса открыла СБУ
8-мая-2021, 08:40
Что известно о 16-летнем Максиме Сумине, который зарезал всю свою семью
Что известно о 16-летнем Максиме Сумине, который зарезал всю свою семью
27-апр-2021, 13:55

Последние новости

15:58
События
Морские блохи атакуют отдыхающих на Азовском море
15:49
События
Почему до сих пор не могут найти пропавшего в Одессе начштаба морской охраны
15:23
События
Правоохранители ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Европу. Наркотик переправляли через Украину
15:20
События
Ограничения для стран, где распространен штамм коронавируса "Дельта" готовят у Зеленского
15:05
События
Что нацисты готовили для украинцев во время оккупации
11:49
События
В работе Google произошел сбой. Проблемы с поисковой системой зафиксировали в Киеве и других странах
11:47
События
Минздрав заявил что Киевская и Ивано-Франковская область не соответствует "зеленой зоне" коронавируса
11:45
События
Причиной взрыва в пятиэтажке села Белогородка могла стать граната, а не бытовой газ
11:41
Политика
Открывать против Порошенко дело из-за закона "О санкциях", которым пользуются Зеленский и СНБО не стало НАБУ
11:39
События
Памятник Шевченко в Копенгагене разукрасили в цвета триколора
11:36
События
В Киеве тиктокер подарил ребенку на камеру Iphone 11, а потом вырвал его из рук
09:55
События
Как в Россию проник штамм коронавируса "Дельта" и когда его ждать в Украине
09:53
События
Президент Филиппин пригрозил задержанием отказавшимся от прививок против коронавируса
09:46
События
На Святошино в Киеве автомобиль сбил девушку, бежавшую через восьмиполосную дорогу
09:45
Экономика
После длинных выходных доллар в Украине подорожал на 2 копейки, евро подешевел на 16
09:30
События
О полной отмене в Турции комендантского часа с 1 июля объявил Эрдоган
09:28
События
В Беларуси у мемориала ночью устроили памятную акцию. 80 годовщина начала обороны Брестской крепости.
09:26
События
Уже почти в сто стран пробрался индийский штамм коронавируса
09:24
Политика
Выдвинутые против него обвинения СНБО отрицает Фирташ
09:22
События
Космический смысл древних изображений в храме на севере Турции раскрыли ученые

Новости ТОП-7

Как "51 штат США" погряз в долгах и коррупции и при чем здесь Наталья Яресько14434
Аваков заочно ответил Данилову на его шутку о потопе в Крыму9116
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 июня 20214973
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 июня 20212700
Кто больше подвержен заражению индийским штаммом коронавируса выяснили ученые2186
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 июня 20211598
Как в Россию проник штамм коронавируса "Дельта" и когда его ждать в Украине699

Досуг

Барбершопы: история появления и преимущества
Барбершопы: история появления и преимущества
Сегодня в разговоре многих мужчин слышится такое непонятное для многих слово, как барбершоп. И это вполне естественно, так как это не просто парикмахерская или салон, где можно сделать стильную стрижку, а особое заведение для мужчин с определенной атмосферой и стилем.
Сегодня, 13:2871
Возможные последствия геморроя
Возможные последствия геморроя
У каждого человека разного возраста мог быть дискомфорт или боль в заднем проходе во время испражнений. В запущенных случаях - кровь.
18-июн-2021, 17:29434
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Покупка новой квартиры или дома – всегда радостное и долгожданное событие, за которым следует подбор стильных, современных и экологически чистых отделочных материалов.
17-июн-2021, 18:51391
К чему дарят белые розы
К чему дарят белые розы
Белые розы, одни из популярнейших во всех уголках земного шара. Несмотря на то, что в последние годы в семействе королевы цветов появляется масса сортов самых неожиданных и замысловатых оттенков, и отвоёвывают свою долю рынка у любителей экзотики, белые розы стоят особняком, являясь всегда
17-июн-2021, 12:49429
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Если вы находитесь в поисках мастеров, которые будут бережно ухаживать за вашим телом, обратите внимание на студию 365 STUDIO. Почему стоит обратиться именно сюда?
16-июн-2021, 21:46334
Международные перевозки из Китая и Турции
Международные перевозки из Китая и Турции
Статья о компании RDcargo, которая занимается международными перевозками и полным сопровождением транспортного средства из Турции и Китая в Украину.
16-июн-2021, 21:41375

События

Морские блохи атакуют отдыхающих на Азовском море
Морские блохи атакуют отдыхающих на Азовском море
На побережье Азовского моря отдыхающих в этом сезоне снова атакуют бокоплавы, которых чаще называют морскими блохами.
Сегодня, 15:5843
Почему до сих пор не могут найти пропавшего в Одессе начштаба морской охраны
Почему до сих пор не могут найти пропавшего в Одессе начштаба морской охраны
Скандальная история исчезновения начальника штаба одесского отряда морской охраны Алексея Черткова обрастает новыми подробностями.
Сегодня, 15:4980
Правоохранители ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Европу. Наркотик переправляли через Украину
Правоохранители ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Европу. Наркотик переправляли через Украину
Во время совместной спецоперации правоохранители из Украины и Молдовы ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Европу.
Сегодня, 15:2351
Ограничения для стран, где распространен штамм коронавируса "Дельта" готовят у Зеленского
Ограничения для стран, где распространен штамм коронавируса "Дельта" готовят у Зеленского
Минздрав и МИД Украины подготовят предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса "Дельта", который пробрался уже в более чем 90 стран мира.
Сегодня, 15:2068
Что нацисты готовили для украинцев во время оккупации
Что нацисты готовили для украинцев во время оккупации
Сегодня исполняется 80 лет с тех пор, как Германия атаковала Советский Союз. Это произошло 22 июня 1941 года. Так начался самый кровопролитный этап Второй Мировой войны - Великая Отечественная война. 
Сегодня, 15:0545
В работе Google произошел сбой. Проблемы с поисковой системой зафиксировали в Киеве и других странах
В работе Google произошел сбой. Проблемы с поисковой системой зафиксировали в Киеве и других странах
В работе Google произошел сбой. Пользователи столкнулись с проблемами в работе поисковой системы.
Сегодня, 11:49150
7 Днів