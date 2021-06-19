Пожар в доме под Киевом устроил моряк, который хотел скрыть жестокое убийство. Его жертву нашли изуродованной

Виновником взрыва и пожара в жилой пятиэтажке в Белогородке Киевской области оказался 43-летний мужчина, который пытался замаскировать совершенное им особо жестокое убийство.

Как выяснилось, он перерезал своей жертве горло и вырезал сердце, после чего оставил труп на месте преступления.

Об этом в соцсети сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Как оказалось, 47-летний мужчина погиб не в огне, а в результате хладнокровного убийства. Выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких", - написал полицейский руководитель.

По его словам, задержанный оказался моряком, который также проживал в Белогородке, а его семья живет в Севастополе.

Для сокрытия преступления злоумышленник совершил поджог. По предварительным данным, он облил помещение взрывоопасной смесью. О мотивах преступления пока не сообщается.