Действие просроченных карточек переселенцев до конца лета продлил Ощадбанк

Ощадбанк не будет блокировать карты внутренне перемещенных лиц, срок действия которых истекает во время карантина, который в Украине продлили до конца лета.

Пользоваться картами можно будет до 31 августа текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Карточки Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету «Мой счет» и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, в банке напомнили, что перевыпуск карт и их доставка в отделения идет по графику, если пользователю пришло смс-сообщение, значит карта уже ждет его в отделении.

"Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой в ​​31 августа 2021 включительно", - уточнили в банке.