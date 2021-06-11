Пытавшийся убить экс-тещу киевский дантист оказался замешан в ряде преступлений

Правоохранители сообщили о подозрении в еще нескольких преступлениях киевскому стоматологу, который ранее был задержан по факту покушения на бывшую тещу.

В частности, мужчина может быть причастен к незаконному хранению наркотиков, разбою, краже и мошенничеству.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По версии следствия, в 2019 году мужчина занимался врачебной деятельностью в стоматологической клинике. Правонарушитель подыскивал лиц, нуждающихся в лечении, и оказывал им ложную информацию об объеме медицинских услуг, чтобы завладеть их деньгами. Таким образом фигурант обманул трех клиентов и завладел 345 тысячами гривен.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в 2020 году следователи доказали причастность мужчины к нескольким преступлениям - разбойное нападение, кража денег с банковской карты и покушение на убийство двух женщин.

"Мы выяснили, что правонарушитель назначил клиентке прием в стоматологической клинике. Во время проведения процедуры он оставил женщину в кабинете, а сам похитил из ее сумки банковскую карточку и, получив доступ к счету, завладел 78 тысячами гривен. Через некоторое время врач пригласил пациентку на кофе, в которую затем незаметно подсыпал сильнодействующее вещество. Далее в бессознательном состоянии привез ее домой, а из дома похитил ноутбук и мобильный телефон. С помощью гаджета получил доступ еще к одному счету потерпевшей, с которого снял 46 900 гривен. После совершенного фигурант скрылся, а потерпевшую в дальнейшем госпитализировали в больницу", - сказал правоохранитель.

После выздоровления женщина обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой врача-стоматолога, который завладел ее деньгами и пытался убить. Чтобы урегулировать ситуацию потерпевшая вместе с дочерью предложили мужчине встретиться. Тот согласился и заверил, что вернет похищенные деньги, а через некоторое время он приехал домой к клиентке.

"Чтобы избежать уголовной ответственности за содеянное мужчина решил убить женщину, замаскировав преступление под несчастный случай. Для этого он сломал замок на электрощитовой на этаже, откуда подвел от счетчика провод и соединил с металлической решеткой, которая отделяет общий коридор. Когда владелица вышла из квартиры и схватилась рукой за решетку, то получила удар электрическим током", - рассказал руководитель столичного главка.

Также полицейские выяснили, что за две недели до покушения на убийство бывшей клиентки фигурант пытался лишить жизни мать экс-супруги, так как между ними был длительный конфликт. С этой целью он повредил тормозную систему и газовый шланг для заправки горючего в автомобиле потерпевшей. Однако женщина успела вовремя остановить авто ручным тормозом и избежала столкновения.

"Мы провели несколько обысков, в том числе в автомобиле злоумышленника, в котором обнаружили и изъяли три свертка с амфетамфином. Вместе с тем, относительно фигуранта продолжаются судебные разбирательства о совершении им квартирных краж и разбоя. Кроме этого, во время судебного заседания относительно ходатайства о продлении срока меры пресечения содержания под стражей подозреваемый выразил представительнице прокуратуры города Киева словесную угрозу совершения в отношении нее насильственных действий", - сказал Крищенко.

Следователи полиции Киева сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1, п. 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 3 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Теперь стоматологу грозит до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненный срок лишения свободы.