Четвертую волну коронавируса ожидают в Португалии

В Португалии встревожены в связи с вероятностью начала четвертой волны пандемии коронавируса COVID-19 из-за штамма "дельта". Сейчас на этот штамм приходится 60% новых случаев заражения в стране.

Об этом сообщает португальская телерадиокомпания RTP со ссылкой на данные местного Минздрава.

По данным Минздрава страны, в Лиссабоне и его окрестностях штамм "дельта" стал доминирующим, и власти страны пытаются не допустить его распространение в других частях Португалии. В частности, на минувших выходных в столицу запрещено было приезжать жителям других регионов Португалии, а лиссабонцам - покидать ее. Ограничение действовало два дня.

"Мы пытаемся задержать его появление в других регионах страны, чтобы люди смогли защитить себя при помощи вакцинации", - заявила глава Минздрава Марта Темиду. Она не исключила, что для того, чтобы сдержать распространение нового штамма, могут потребоваться очередные ограничительные меры.

Мэр Лиссабона Фернанду Медина в свою очередь заявил, что пока улучшения ситуации ожидать не стоит, и не стал отвечать, сохранятся ли ограничения на передвижение в столичную зону в ближайшие выходные.

Лиссабон к настоящему моменту остается единственным городом страны, где все еще действуют некоторые ограничительные меры.

Также, по данным RTP, на севере страны штамм "дельта" составляет 15% от всех новых регистрируемых случаев.

Почти половина среди 10 млн жителей Португалии получили как минимум одну дозу вакцины, и более четверти граждан полностью вакцинированы от COVID-19.

Скончались за время пандемии в Португалии свыше 17 тыс. человек после выявления заражения, зарегистрировали свыше 866 тыс. случаев заражения.