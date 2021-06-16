Россия призвала США отказаться от совместных с Украиной учений

Россия призвала США и их союзников по НАТО отказаться от военных учений Sea Breeze в Черном море.

Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне в Twitter.

Дипломаты указали, что масштаб и "явно агрессивный характер" маневров Sea Breeze повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море и никоим образом не соответствуют реальным потребностям региональной безопасности. К тому же, добавили в дипмиссии, учения "поощряют милитаристские амбиции Киева".

В посольстве отметили, что любая проблема, возникающая в регионе, может быть решена самими прибрежными государствами без навязывания помощи извне.