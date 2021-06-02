Пенсию украинцам до конца года повысят в пять этапов

До конца года украинских пенсионеров ждет пять этапов повышения пенсий.

Столько же этапов уже прошло с начала года. Ближайший перерасчет произойдет уже на следующей неделе - 1 июля.

Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины, опубликованном в Facebook

Как сообщается, к реализации ближайшего перерасчета 1 июля фонд уже приступил. Перерасчет основывается на таких факторах:

Рост прожиточного минимума – увеличится пенсия по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, вырастут надбавки, доплаты, увеличения, минимальные пенсии; Установление доплаты – 100 грн. Средства получат те категории граждан, которым пенсии назначены до 31 декабря 2020-го и которым они не пересчитывались в связи с увеличением прожиточного минимума, минимальной зарплаты, не индексировались на коэффициент 1,11.

Кроме того, в 2021-м пенсионеры могут еще рассчитывать на три таких перерасчета:

Гарантии для пенсионеров от 75 до 80 лет – с 1 октября доплата 400 грн, установление минимальной выплаты на уровне 2500 грн; В связи с увеличением прожиточного минимума – с 1 декабря увеличится пенсия по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, вырастут надбавки, доплаты, увеличения, минимальные пенсии; По причине роста минимальной заплаты с 6000 до 6500 грн – с 1 декабря минимальная пенсия для 65-летних граждан будет пересчитана в размере 40% от этого показателя и составит 2600 грн.

Также Пенсионный фонд отчитался о пяти этапах уже проведенных перерасчетов: