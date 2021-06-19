 

Еще в одной соседней с Украиной стране нашли индийский штамм коронавируса

События Сегодня, 11:2348
Еще в одной соседней с Украиной стране нашли индийский штамм коронавируса

В Беларуси обнаружили индийский штамм коронавируса.

Набор мутаций, характерных для этой разновидности вируса, обнаружили в 10 образцах пациентов из Минска. 

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минздрава. 

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского варианта (дельта, В.1.617.2). Так что можно констатировать, что индийский вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Минздраве предупредили, что индийский вариант может более эффективно распространяться по сравнению с другими видами вируса, однако на данный момент нет данных о том, что он вызывает более серьезное заболевание.

Также белорусов предупредили, что активная вакцинация поможет населению перенести коронавирус, вызванный индийским штаммом, более спокойно.

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Теги: news, Новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo, индийский, штамм  
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