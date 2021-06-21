Минобороны РФ ждет гражданской войны в Афганистане после вывода сил НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после вывода сил НАТО в Афганистане с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями.

Об этом Шойгу сказал на Московской конференции по международной безопасности

"За 20 лет пребывания в стране значительной воинской группировки западного альянса он так и не смог добиться существенных результатов в формировании устойчивых структур государственного управления. После вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями – дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства", - заявил Шойгу.

Он заявил, что РФ неоднократно призывала Запад к выработке согласованной политики на афганском направлении, "но русофобия альянса пересилила прагматизм".

Шойгу считает, что сегодня для исправления ситуации в стране требуются неотложные меры.

Он также заявил, что странам Юго-Восточной Азии навязывают создание структур, аналогичных НАТО. По его словам, подключение кораблей стран НАТО к учениям в Юго-восточной Азии усиливает опасность военных инцидентов.