Против правок Вятровича в законопроект об антисемитизме выступила еврейская община

Объединенная еврейская община Украины обратилась к депутатам Верховной Рады по поводу возможного внесения правок экс-главы Института Национальной памяти Владимира Вятровича в законопроект №5109 о борьбе с антисемитизмом.

Обращение ОЕОУ обнародовала в своем Telegram-канале в среду, 23 июня.

Согласно оценки общины, правки Вятровича нацелены на полное изменение сути проекта закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который определяет понятие антисемитизма.

"После представления в ВРУ законопроекта №5109 нами к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и председателю комитета по правам человека Дмитрию Лубинцу были переданы письма от 119 еврейских общин и организаций Украины, в которых содержится ходатайство о принятии определения антисемитизма в Украине на основе формулировки Международного альянса памяти "памяти жертв Холокоста (IHRA), по которому принято определение антисемитизма Европейским парламентом и многими ведущими странами мир", - сказано в обращении.

По словам авторов обращения, любое изменение содержания законопроекта нацелено на препятствование его принятию, несмотря на мотивы, которые озвучиваются "силами, которые, по нашему (ОЕОУ - Ред.) мнению, не являются дружественными к еврейской общины Украины".

"Объединенная еврейская община Украины призывает народных депутатов Верховной Рады Украины и народных депутатов - членов соответствующего Комитета сделать выводы и не допустить принятия деструктивных правок", - с такой просьбой обратилась община.