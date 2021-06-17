Принимать данные сайта "Миротворец" в качестве доказательств отказываются Украинские суды

Скандальный сайт "Миротворец", который из-за незаконного использования личных данных сотен людей призвал закрыть Европарламент, не может являться доказательной базой для украинских судов.

Об этом сообщил журналист Алексей Романов на своей странице в Facebook в среду, 23 июня.

"Доводы … о том, что размещённая на сайте "Миротворец" информация … официально не подтверждает информацию …, поскольку этот интернет-сайт не является официальным интернет-ресурсом уполномоченных правоохранительных органов, где размещена проверенная информация в отношении конкретных лиц, а потому не может быть признана надлежащим и допустимым доказательством по делу", - написал Романов, цитируя выписку из Единого госреестра судебных решений.

Данное решение было вынесено в херсонском суде по делу, в котором мужчина хотел выписать из квартиры собственного сына. В качестве доказательства его непроживания он привел скриншот с "Миротворца" о том, что сын участвует в "незаконных вооружённых формирований". Однако в суде не приняли такие доказательства.