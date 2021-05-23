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События Сегодня, 15:2851
Рекорд по количеству умерших от Covid-19 зафиксировали в России

В Российской Федерации продолжает ухудшатся ситуация с распространением коронавируса - за последние сутки выявлено 17 594 случая заражения.

Умерли за 24 часа 548 пациентов с Covid-19, это является максимальным показателем с февраля.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба РФ.

Днем ранее в РФ было зафиксировано 546 смертей пациентов с коронавирусом, всего в России умерло 130 895 пациентов с Covid-19. Выздоровели за все время пандемии 4,9 млн россиян, из них 12 660 - за последние сутки.

В Москве за сутки выявили 6 534 новых случаев коронавируса и 88 смертей пациентов с Covid-19, это стало рекордным показателем смертности  за период с середины января.

Обновил антирекорд и Санкт-Петербург - за сутки умерло 93 человека с коронавирусом. Заразилось в мегаполисе за сутки 1092 горожанина. Оба города находятся в лидерах по уровню заболеваемости в России.

Рекорд по количеству умерших от Covid-19 зафиксировали в России

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