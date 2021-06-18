Какой может быть вспышка индийского штамма ковида в Украине

По прогнозам украинских ученых, уже летом страна может столкнуться со вспышкой индийского штамма коронавируса - "Дельта", который считается более заразным и "злым", чем предыдущие мутации.

Причем последствия могут быть тяжелее, чем в западных странах, прогнозируют в Национальной академии наук Украины.

МИДу и Минздраву поручили разобраться, вводить ли дополнительные ограничения для прибывающих из стран, где бушует "Дельта".

23 июня угрозу распространения нового штамма Covid-19 в Украине обсудят на заседании СНБО. Его вчера анонсировал глава Комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. По его словам, ситуация с распространением индийского штамма угрожающая, а потому нужно вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе и усилить контроль за карантинными ограничениями.

Разбирались, чего ждать от нового штамма коронавируса украинцам и какие меры могут предпринять власти.

Чем опасна "Дельта"

В начале июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации Covid-19. Согласно новой системе, британский штамм теперь называется "Альфа". Южноафриканский - "Бета". Бразильский штамм - "Гамма".

Двум подвидам индийского штамма коронавируса присвоили названия "Дельта" и "Каппа".

Штамм "Дельта" вызывает такие симптомы, как боль в животе, тошнота, потеря аппетита, потеря слуха, боль в суставах.

По данным Национальной академии наук Украины (НАН), штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем "Альфа" и вдвое чаще приводит к госпитализации. При этом риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Россияне, которые уже столкнулись с "Дельтой" у себя, говорят, что для защиты от него нужно вдвое больше антител, чем от уханьской разновидности коронавируса (такое мнение высказывал на прошлой неделе изобретатель вакцины "Спутник" Александр Гинцбург).

Главная особенность - "Дельта" сокращает путь от легких до тяжелых симптомов, и организм не успевает выработать достаточное количество антител. Соответственно, тяжелее будут и последствия.

Однако при получении двух доз вакцины от Covid-19 эти риски существенно снижаются. Некоторые вакцины более эффективны против "Дельты", другие - менее, но, как заявляют в ВОЗ, в любом случае полный курс вакцинации помогает предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертность.

Где уже выявили индийский штамм коронавируса

По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" становится доминирующим в мире из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку. Он уже распространился более чем в 90 странах, в том числе соседних с Украиной.

В Москве из-за вспышки коронавируса ввели карантин на неделю. В российской столице уже несколько недель растет количество госпитализаций.

В Беларуси набор мутаций, характерных для новой разновидности вируса, обнаружили в образцах десяти пациентов из Минска.

Великобритания, где уже вакцинировано 60% населения, из-за распространения "Дельта" перенесла выход из карантина на месяц. Большинство заболевших там - это молодые люди еще не охваченные прививками.

В США "индийский штамм" обнаружили у заболевших во всех штатах. Новый всплеск заболеваемости зафиксировали в Бразилии – 95 тысяч человек в сутки.

В Израиле, где не так давно вакцинировали 60% населения страны американским "Пфайзером", признали новую вспышку пандемии и начали отменять ослабления карантина. То есть и высококлассные вакцины начинают давать сбои против "Дельты".

Тем не менее они все равно сильно снижают и смертность, и риск заболеть.

Когда "Дельта" дойдет до Украины и какой будет

Минздрав пока слишком оптимистичен и ожидает вспышку нового штамма коронавируса в Украине в осенне-зимний период. Об этом заявил министр Виктор Ляшко на брифинге 18 июня.

"Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, до кого дошла очередь, идти и делать прививку", - сказал Виктор Ляшко.

Однако ученые НАН считают, что вспышка может прийти раньше. К концу лета "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине распространение этого штамма начнется с восточных областей.

"Учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения Covid-19 может начаться с востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени", - говорится в обзоре НАН.

Также в НАН сообщили, что штамм "Дельта" может распространиться по территории нашей страны быстрее, чем на Западе, а последствия могут быть более тяжелыми из-за низкого уровня вакцинации. У нас обеими дозами любого из препаратов привито менее процента населения.

Чтобы отсрочить распространение индийского штамма в стране украинские ученые предложили ввести дополнительный контроль со странами, где циркулирует дельта-штамм коронавируса.

После этого в Офисе президента заявили, что МИД и Минздрав должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений для прибывающих из стран, где стремительно распространяется "Дельта".

Также в НАН назвали дополнительным риском ослабление ограничений для въезжающих с неподконтрольных территорий (в июне для них отменили самоизоляцию и ПЦР-тесты на коронавирус - Ред.).

То есть от сегодняшнего СНБО можно ждать решений, которые ужесточают въезд в Украину из России - именно этим путем едут жители "ДНР" и "ЛНР".