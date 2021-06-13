В РФ вызвали британского военного атташе из-за ситуации с HMS Defender

В российском Минобороны считают, что британский корабль нарушил их территорию, когда зашел в территориальные воды оккупированного Крыма.

В Министерстве обороны России вызвали военного атташе из Соединенного королевства из-за "нарушения российской границы". Об этом сообщает Интерфакс.

Эсминец ВМС Великобритании, как считают в российском ведомстве, нарушил государственные границы РФ. В связи с этим событием британского военного атташе вызывают в Минобороны. Действия HMS Defender якобы нарушают конвенции ООН, поэтому британцев также призывают провести расследование действий экипажа военного корабля.

"Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем", — заявили в Минобороны РФ.

17 статья Конвенции ООН по морскому праву 1982 года гласит, что разрешен мирный проход кораблей через территориальные воды в случае, если это позволит сократить маршрут. Согласно международному праву, территориальные воды Крыма принадлежат Украине.