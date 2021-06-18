 

В Украине зафиксировали самый опасный штамм коронавируса "Дельта"

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В Украине зафиксировали самый опасный штамм коронавируса "Дельта"

Как утверждают в СНБО, индийский штамм коронавируса обнаружили у 66-летней женщины и 16-летнего подростка.

В Украине зафиксировали один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта". Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, заболевших двое и они недавно вернулись из России. Это 66-летняя женщина и 16-летний подросток. Об этом пишет ТСН.

Один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, зафиксировали в Украине. Эту информацию подтвердил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Уже есть два случая — это женщина 66 лет и подросток — 16 лет. Они недавно вернулись из России, уже в Украине заболели и им провели тестирование. Они госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное" – сообщил Данилов.

Также он отметил, что в Украине есть четыре лаборатории, которые могут выявлять новый штамм: две частные и две государственные, однако нет тестов. "За помощью мы обратились к ВОЗ", — отметил Данилов.

Чтобы не допустить распространения индийского штамма коронавируса сегодня собрался Аппарат СНБО. На заседание пришел министр здравоохранения, заместитель министра внутренних дел, представители профильного комитета ВР, вирусологи, ведущие медики и ученые. Они решат, вводить ли обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии, где и получила распространение.

Не исключено, что может быть полностью прекращено любое сообщение с некоторыми странами, — отметили на заседании.

По оценкам медиков, "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем "Альфа", который впервые обнаружили в Великобритании. "Дельта" вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

Почему "Дельта"

31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании штамм назвали "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа". По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.

Коронавирус в России

В РФ продолжается значительный рост заболеваемости. Так, в Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится локдаун. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, пояснили в оперштабе.

"Если мы не примем меры, мы продолжим терять людей, система здравоохранения, медики просто не выдержат. Да, мы создаем койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный. Это не период ограничений, это период гражданской ответственности", — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

А в Москве для непривитых от коронавируса закрывают рестораны и кафе. Также ограничены массовые собрания – теперь на них могут присутствовать максимум 500 человек.

У 89,3% заразившихся коронавирусом жителей Москвы обнаружили именно индийский штамм "Дельта". Об этом ранее заявлял мэр столицы РФ Сергей Собянин.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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