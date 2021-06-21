В Японии супругам запретили иметь разные фамилии

Верховный суд ранее уже выносил такой вердикт, однако он был оспорен тремя семьями в Токио.

В Японии признали конституционным запрет супругам иметь разные фамилии. За это проголосовали 11 членов этого высшего юридического органа страны, четверо были против. Об этом сообщает The Mainichi.

Верховный суд уже выносил такой вердикт шесть лет назад, однако он был оспорен тремя семьями в Токио, которые подали соответствующий гражданский иск.

Решение Верховного суда их расстроило. "Некоторые люди думают, что брак — это одна и та же фамилия и только, но я надеюсь, что они признают, что ценность брака в другом", — сказала одна из женщин, подавших иск.

В 1889 году в Японии был принят закон, требовавший от мужа и жены носить единую родовую фамилию. Это отражало традиционную концепцию брака как соглашения, в котором участвуют семьи, а не отдельные лица. Обычно женщина уходила из семьи, чтобы стать частью семьи мужа.

В процессе демократизации после поражения во Второй мировой войне был утвержден порядок, разрешавший при заключении брака брать фамилию любого из супругов. Однако она в любом случае должна быть единой, что, по мнению значительной части населения, совершенно несовременно и не отвечает настроениям общества.

За отмену нынешней системы выступили почти 43% участников опроса, проведенного в 2017 году канцелярией премьер-министра.

В том же году правительство Японии приняло решение разрешить замужним женщинам по желанию вписывать в свои заграничные паспорта девичьи фамилии. Ранее это допускалось только в одном случае — если женщина могла доказать, что известна за рубежом именно под этим именем.

Оппозиционные силы периодически поднимают вопрос об отмене запрета на разные фамилии для супругов, называя такой порядок одной из форм дискриминации. Однако подобные попытки блокируются правящей Либерально- демократической партией, учитывающей мнение консервативных слоев населения.

По данным Министерства юстиции, Япония — единственная страна в мире, в которой действует закон, обязывающий супружеские пары носить одну фамилию. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин уже неоднократно рекомендовал Японии изменить систему. Интересно, но иностранцев эта норма не касается, они могут сохранить каждый свою фамилию.