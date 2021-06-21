 

В Японии супругам запретили иметь разные фамилии

События Сегодня, 18:4229
В Японии супругам запретили иметь разные фамилии

Верховный суд ранее уже выносил такой вердикт, однако он был оспорен тремя семьями в Токио.

В Японии признали конституционным запрет супругам иметь разные фамилии. За это проголосовали 11 членов этого высшего юридического органа страны, четверо были против. Об этом сообщает The Mainichi.

Верховный суд уже выносил такой вердикт шесть лет назад, однако он был оспорен тремя семьями в Токио, которые подали соответствующий гражданский иск.

Решение Верховного суда их расстроило. "Некоторые люди думают, что брак — это одна и та же фамилия и только, но я надеюсь, что они признают, что ценность брака в другом", — сказала одна из женщин, подавших иск.

В 1889 году в Японии был принят закон, требовавший от мужа и жены носить единую родовую фамилию. Это отражало традиционную концепцию брака как соглашения, в котором участвуют семьи, а не отдельные лица. Обычно женщина уходила из семьи, чтобы стать частью семьи мужа.

В процессе демократизации после поражения во Второй мировой войне был утвержден порядок, разрешавший при заключении брака брать фамилию любого из супругов. Однако она в любом случае должна быть единой, что, по мнению значительной части населения, совершенно несовременно и не отвечает настроениям общества.

За отмену нынешней системы выступили почти 43% участников опроса, проведенного в 2017 году канцелярией премьер-министра.

В том же году правительство Японии приняло решение разрешить замужним женщинам по желанию вписывать в свои заграничные паспорта девичьи фамилии. Ранее это допускалось только в одном случае — если женщина могла доказать, что известна за рубежом именно под этим именем.

Оппозиционные силы периодически поднимают вопрос об отмене запрета на разные фамилии для супругов, называя такой порядок одной из форм дискриминации. Однако подобные попытки блокируются правящей Либерально- демократической партией, учитывающей мнение консервативных слоев населения.

По данным Министерства юстиции, Япония — единственная страна в мире, в которой действует закон, обязывающий супружеские пары носить одну фамилию. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин уже неоднократно рекомендовал Японии изменить систему. Интересно, но иностранцев эта норма не касается, они могут сохранить каждый свою фамилию. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Япония, суд, разные, фамилии, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

МОК разрешил присутствовать на Олимпиаде в Токио не более 10 тысячам зрителей. Им всем запретили кричать
МОК разрешил присутствовать на Олимпиаде в Токио не более 10 тысячам зрителей. Им всем запретили кричать
21-июн-2021, 23:04
Из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов
Из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов
17-мая-2021, 19:09
За отмену Олимпиады выступают больше половины японцев
За отмену Олимпиады выступают больше половины японцев
16-мая-2021, 15:39
Страны G7 сформировать единый подход к России призвал глава МИД Японии
Страны G7 сформировать единый подход к России призвал глава МИД Японии
5-мая-2021, 09:39
Каждый день сдавать тест на коронавирус будут все участники Олимпийских игр в Токио
Каждый день сдавать тест на коронавирус будут все участники Олимпийских игр в Токио
29-апр-2021, 10:07

Последние новости

18:43
События
Геращенко пожаловался, что Telegram не хочет сотрудничать с МВД
18:42
События
В Японии супругам запретили иметь разные фамилии
18:40
События
В Украине зафиксировали самый опасный штамм коронавируса "Дельта"
18:38
События
В РФ вызвали британского военного атташе из-за ситуации с HMS Defender
15:35
События
Какой может быть вспышка индийского штамма ковида в Украине
15:33
Политика
Как попал в конкурс на пресс-секретаря Зе рассказал главный кандидат на замену Мендель
15:30
События
Прибытие в июле почти 8 млн доз вакцин анонсировали в Минздраве
15:28
События
Рекорд по количеству умерших от Covid-19 зафиксировали в России
15:21
Политика
Запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО хотят "Слуги народа"
14:26
События
Принимать данные сайта "Миротворец" в качестве доказательств отказываются Украинские суды
14:24
Политика
Закрыть границу и прекратить пассажирское сообщении с Россией требует партия Порошенко
14:20
События
В больнице под капельницей оказалась беременная харьковчанка, записавшая угрозы из-за языка на диктофон
14:16
События
Свою армию из Афганистана на российских и украинских самолетах вывозят США
11:36
Политика
Как у Зеленского готовят новую атаку на Разумкова и Авакова
11:32
События
Против правок Вятровича в законопроект об антисемитизме выступила еврейская община
11:29
События
Штамм коронавируса "Дельта" может распространяться по Украине быстрее других стран из-за низкой вакцинации
11:26
События
Минобороны РФ ждет гражданской войны в Афганистане после вывода сил НАТО
11:23
События
Еще в одной соседней с Украиной стране нашли индийский штамм коронавируса
11:06
События
Пенсию украинцам до конца года повысят в пять этапов
10:47
События
Когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами рассказали синоптики

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 июня 20215369
Как в Россию проник штамм коронавируса "Дельта" и когда его ждать в Украине2988
Почему до сих пор не могут найти пропавшего в Одессе начштаба морской охраны2706
Кто больше подвержен заражению индийским штаммом коронавируса выяснили ученые2694
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 июня 20212679
Когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами рассказали синоптики2374
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 июня 20211960

Досуг

Ремонт гидроцилиндров в Киеве и Украине: быстро, качественно, надежно
Ремонт гидроцилиндров в Киеве и Украине: быстро, качественно, надежно
От исправности гидравлических цилиндров зависит очень многое, вот почему за их состоянием необходимо тщательно следить. Быстрый, качественный и надежный ремонт агрегатов в Киеве выполняет компания «Гидромаркет».
Сегодня, 18:3538
Где заказать икру красную по доступной цене
Где заказать икру красную по доступной цене
Натуральная икра красная – это деликатес, пользующийся высокой популярностью среди любителей морепродуктов. Он обладает непревзойденным вкусом и содержит много ценных витаминов.
Сегодня, 18:3038
Как выбрать качественный профессиональный контейнер для сыпучих продуктов? Советы от экспертов «Нормак»
Как выбрать качественный профессиональный контейнер для сыпучих продуктов? Советы от экспертов «Нормак»
Отличия профессиональных контейнеров для сыпучих от ёмкостей для бытового использования. Контейнер из какого материала выбрать для заведений общепита. Что нужно знать о крышке для емкостей.
Сегодня, 15:2372
Барбершопы: история появления и преимущества
Барбершопы: история появления и преимущества
Сегодня в разговоре многих мужчин слышится такое непонятное для многих слово, как барбершоп. И это вполне естественно, так как это не просто парикмахерская или салон, где можно сделать стильную стрижку, а особое заведение для мужчин с определенной атмосферой и стилем.
Вчера, 13:28171
Возможные последствия геморроя
Возможные последствия геморроя
У каждого человека разного возраста мог быть дискомфорт или боль в заднем проходе во время испражнений. В запущенных случаях - кровь.
18-июн-2021, 17:29580
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Покупка новой квартиры или дома – всегда радостное и долгожданное событие, за которым следует подбор стильных, современных и экологически чистых отделочных материалов.
17-июн-2021, 18:51438

События

Геращенко пожаловался, что Telegram не хочет сотрудничать с МВД
Геращенко пожаловался, что Telegram не хочет сотрудничать с МВД
Как утверждает чиновник, при помощи платформы продают наркотики и не только, а с самими силовиками уже сотрудничают TikTok, Instagram, Facebook и WhatsApp.
Сегодня, 18:4330
В Японии супругам запретили иметь разные фамилии
В Японии супругам запретили иметь разные фамилии
Верховный суд ранее уже выносил такой вердикт, однако он был оспорен тремя семьями в Токио.
Сегодня, 18:4232
В Украине зафиксировали самый опасный штамм коронавируса "Дельта"
В Украине зафиксировали самый опасный штамм коронавируса "Дельта"
Как утверждают в СНБО, индийский штамм коронавируса обнаружили у 66-летней женщины и 16-летнего подростка.
Сегодня, 18:4033
В РФ вызвали британского военного атташе из-за ситуации с HMS Defender
В РФ вызвали британского военного атташе из-за ситуации с HMS Defender
В российском Минобороны считают, что британский корабль нарушил их территорию, когда зашел в территориальные воды оккупированного Крыма.
Сегодня, 18:3834
Какой может быть вспышка индийского штамма ковида в Украине
Какой может быть вспышка индийского штамма ковида в Украине
По прогнозам украинских ученых, уже летом страна может столкнуться со вспышкой индийского штамма коронавируса - "Дельта", который считается более заразным и "злым", чем предыдущие мутации.
Сегодня, 15:35114
Прибытие в июле почти 8 млн доз вакцин анонсировали в Минздраве
Прибытие в июле почти 8 млн доз вакцин анонсировали в Минздраве
В рамках подписанного соглашения китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от Covid-19.
Сегодня, 15:3080
7 Днів