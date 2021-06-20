Семью с двумя маленькими детьми на матрасе унесло в Киевское море.

На Киевском море утонули 36-летний отец и две его дочери, которых ветром отнесло на надувном матрасе на 50 метров от берега.

Трагедия произошла возле села Лебедевка, под Киевом еще в врскресенье, 20 июня. Об этом сообщают Новини.LIVE.

По данным издания, семейная пара с двумя дочерьми 4 и 10 лет отдыхали на надувном матрасе. Внезапный порыв ветра и поднявшийся шторм сначала отнес его матрас на 50 метров от берега, а затем перевернул и все четверо начали тонуть.

"Вблизи находились неравнодушные граждане на лодке, которые первыми пришли на помощь, вытащили 4-летнюю девочку и ее мать. Но по дороге в больницу, к сожалению, девочка умерла. С самой женщиной все в порядке", - сообщила инспектор по коммуникации Вышгородского райуправления полиции Татьяна Будушевская.

Тело 10-летней девочки спасатели нашли только через двое суток, а вот поиски тела отца продолжаются до сих пор.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с дополнительной пометкой "несчастный случай".