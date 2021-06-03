О подозрении после смерти пятилетней девочки с неправильным диагнозом сообщили врачу в Броварах

В Броварах правоохранители сообщили о подозрении врачу, действия которого повлекли смерть пятилетней девочки.

Медику инкриминируют ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 140 УК Украины). Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

По данным следствия, к врачу обратилась мать девочки 2015 рождения. Она сообщила, что у ребенка болит живот и ночью была рвота.

"После осмотра ребенка, врач в нарушение требований "Протокола диагностики и лечения функциональных гастроинтестинальных расстройств у детей", ... не предвидев возможности наступления общественно опасных последствий, хотя должен был и мог их предвидеть, нарушая свои профессиональные обязанности врача, ненадлежащим отнеслась к их выполнению, проявила непрофессионализм, поверхностно, формально провела обследование больного, которая нуждалась медицинской помощи, некачественно и не в полной мере собрала анамнез его болезни, в результате чего установила неверный диагноз, у которого не было никакого объективного клинико-лабораторного обоснования", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что установленный диагноз не отражал основную патологию, состояние больного ребенка ухудшилось и в результате девочка умерла.

"Согласно заключению эксперта, между ненадлежащим оказанием медицинской помощи и наступлением смерти усматривается прямая причинно-следственная связь", - говорится в сообщении.

За ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей врачу грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.