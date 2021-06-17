 

СБУ признало Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины

События Сегодня, 08:4254
СБУ признало Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины

По представлению Службы безопасности Украины российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

По какой причине это было сделано, неизвестно.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

В ведомстве рассказали, что письмо Службы безопасности о включении Киркорова в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступило к ним 11 июня. И соответствующим приказом министерства от 22 июня король ремейков был включен в этот список.

В Минкульте добавили, что вносят изменения в перечень в соответствии со статьей 15 закона Украины "О кинематографии" и на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. При этом процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать, включать или не включать кого-либо в списки, ведомство не наделено.

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Теги: news, новости, Украина, Киркоров, 7dniv, 7dnivinfo  
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