СБУ признало Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины

По представлению Службы безопасности Украины российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

По какой причине это было сделано, неизвестно.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

В ведомстве рассказали, что письмо Службы безопасности о включении Киркорова в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступило к ним 11 июня. И соответствующим приказом министерства от 22 июня король ремейков был включен в этот список.

В Минкульте добавили, что вносят изменения в перечень в соответствии со статьей 15 закона Украины "О кинематографии" и на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. При этом процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать, включать или не включать кого-либо в списки, ведомство не наделено.