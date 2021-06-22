61-летний мужчина получил 9 лет тюрьмы

В Киеве за убийство 9 лет за решеткой получил 61-летний мужчина - он ударил ножом в грудь сына и оставил умирать.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

При поддержании публичного обвинения Окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор 61-летнему мужчине, который в мае 2020 года убил своего сына.

Инцидент произошел во время ужина при словесной перепалки между мужчиной и его 41-летним сыном в квартире на Оболонском проспекте.

В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшему смертельный удар ножом в грудную клетку.

Не оказав помощи сыну, отец парня покинул место совершения преступления и пошел к знакомому распивать спиртные напитки, где и был задержан правоохранителями.

Отмечается, что приговором Днепровского районного суда Киева мужчина признан виновным по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к 9 годам лишения свободы.