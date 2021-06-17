В США вслед за Израилем озаботились случаями миокардита после введения вакцины Pfizer

Органы здравоохранения США планируют обновить официальное руководство по введению мРНК вакцин подросткам и молодым людям после обнаружения вероятной связи вакцинации с редкими случаями воспаления сердца (миокардита и перикардита), но заявляют, что общие преимущества по-прежнему "явно" перевешивают риски.

В начале июня подобную озабоченность из-за миокардита выражали в Израиле

Об этом сообщает AFP

Решение было объявлено во время совещания экспертов, созванного Центрами по контролю и профилактике заболеваний в среду, на котором было рассмотрено 323 подтвержденных случая миокардита и перикардита, воспаления внутренней оболочки сердца, среди людей моложе 30 лет после вакцинации.

"К счастью, это чрезвычайно редкое событие, и когда оно случается, оно обычно довольно легкое", - сообщил AFP педиатр из Детского медицинского центра Коэна в Нью-Йорке и член экспертной группы Генри Бернштейн.

Он добавил, что продолжит настоятельно рекомендовать родителям вакцинировать своих подростков.

Из 323 случаев 309 были госпитализированы, 295 выписаны, девять остаются госпитализированными, двое находятся в отделении интенсивной терапии, а по пяти случаям нет данных.

Случаи заболевания преимущественно среди мужчин, большинство из них возникает после второй дозы, и нет подтвержденных случаев смерти.

Сообщается, что данные актуальны на 11 июня, когда людям в возрасте от 12 до 29 лет в Соединенных Штатах было введено более 50 миллионов доз мРНК вакцин Pfizer и Moderna.

Хотя количество случаев невелико, они все же выше, чем можно было бы ожидать в этих возрастных группах, и исследователи изучают возможные биологические триггеры.

"Миокардит - редкое заболевание, но это не новое заболевание, оно существует уже некоторое время", - сказал собравшимся Мэтью Остер, член целевой группы CDC, отметив, что оценочная фоновая частота миокардита составляет около 0,8 на 100 000 детей. в год. Остер заявил, что в некоторых случаях болезнь вызывалась вирусами, хотя могли быть и другие триггеры.