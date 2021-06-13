Зачем Минкульт решил напугать жителей Юго-Востока нападением России

Сегодня, 23 июня, в Украине состоялась презентация брошюры "В случае чрезвычайной ситуации или войны".

Написал ее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Организация была создана при Минкульте 31 марта 2021 года, и этот буклет – первая ее работа.

Авторы говорят, что дают советы в разрезе не абстрактной, а конкретной войны – с Россией. Поводом для подготовки, утверждают чиновники, стала концентрация российского контингента на границе.

Брошюру, занявшую 14 альбомных листов, выпустят тиражом в 100 тысяч экземпляров и распространят среди жителей Юго-Востока Украины.

"Страна" изучила рекомендации власти о том, как вести себя в случае боевых действий и враждебной пропаганды. Мы также анализируем, почему эти советы появились именно сейчас.

10 советов власти против пропаганды

Авторы вписали в брошюру десять советов украинцам, как бороться с вражеской пропагандой.

Власти призывают делиться только информацией из официальных государственных источников и не публиковать сведения о перемещении войск. Указывается, что информации о потерях на фронте можно верить только из сводок Минобороны.

Указывается, что агрессор будет распространять клевету и "зраду" через свои официальные или формально независимые каналы. Могут использоваться и другие способы – прикрываясь патриотическими лозунгами и украинской символикой. "Проверяйте патриотические на вид, но сомнительные сообщения и призывы", – советует Центр при Минкульте.

Еще власти запускают несколько тезисов, которые заранее создают впечатление, что Украина сама атаковать не может. И обстреливать мирное население – тоже.

Украина защищается и продолжает борьбу за свою территорию, война – оборонительная; если человек слышит обратное – это ложь, так враг хочет деморализовать.





Сообщения об обстрелах мирного населения украинскими военными – неправда.





Враг хочет подорвать доверие украинцев к собственным защитникам.





Агрессор распространяет слухи о бойцах и военно-политическом руководстве.

В связи с этим чиновники советуют сверять каждую "тревожную" новость с официальными источниками.

"Цель агрессора – расколоть украинское общество изнутри и уничтожить нашу веру в собственные силы. Мы, действительно, разные, и наши взгляды могут не совпадать, но мы имеем общую цель – дать отпор оккупанту. Поэтому сохраняйте единство и поддерживайте друг друга", – звучит совет №9.

В случае если у украинцев не будет доступа к интернету или страницы официальных сайтов будут взломаны, рекомендовано обращаться к "Суспільному ТВ".

Что нельзя делать, если вокруг стреляют

Далее идет целый набор практических советов, как вести себя непосредственно при боевых действиях.

Начинаются советы Минкульта с того, что нельзя делать, если человек оказался в зоне обстрела. Процитируем их.

Не сообщайте о своих будущих действиях и планах малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией;

Всегда носите с собой документ, удостоверяющий личность. Деньги и документы держите в разных местах – так вы будете иметь больше шансов их уберечь;

Держите у себя записи о группе крови (своей и близких) и информацию о возможных проблемах со здоровьем (например, аллергии на медицинские препараты, хронические заболевания);

Узнайте, где расположены бомбоубежища и укрытия, ближайшие к вашему дому, работе и местам, которые вы часто посещаете;

Старайтесь как можно меньше находиться вне жилья и работы, уменьшите количество поездок без важной причины, избегайте мест скопления людей;

При выходе из помещений следуйте правилу правой руки – пропускайте вперед тех, кто нуждается в помощи, - это поможет избежать образования давки;

Не встревайте в споры с незнакомыми людьми – это поможет избежать возможных провокаций;

В случае поступления информации по официальным каналам государственных органов власти о возможной опасности передайте ее другим людям: родственникам, соседям, коллегам;

При появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков немедленно покиньте опасный район, если есть такая возможность;

Избегайте колонн техники и не стойте у военных машин, которые движутся;

Информируйте органы правопорядка, местные органы, военных о людях, которые осуществляют противоправные и провокационные действия;

В случае попадания в район обстрела спрячьтесь в ближайшем бомбоубежище и не выходите еще некоторое время после окончания обстрела;

Если таких укрытий поблизости нет, используйте неровности рельефа (например, канавы, окопы, воронки от взрывов)

В случае внезапного обстрела и отсутствия вблизи хранилищ – лягте на землю головой в сторону, противоположную взрыву, и прикройте голову руками или вещами;

Если рядом с вами ранен человек, окажите первую помощь и вызовите скорую, спасателей, правоохранителей, при необходимости – военных. Не пытайтесь оказать помощь раненым, пока не завершился обстрел;

Если вы стали свидетелем ранения или смерти людей, а также противоправных действий (например, ареста, похищения, избиения), попробуйте сохранить как можно больше информации об обстоятельствах событий.

Категорически во время обстрела нельзя:

Приближаться к окнам, если услышите выстрелы;

Наблюдать за ходом боевых действий, стоять или переходить под обстрелами;

Спорить с вооруженными людьми, фотографировать и делать записи в их присутствии;

Демонстрировать оружие или похожие предметы;

Подбирать оружие и боеприпасы;

Касаться взрывоопасных и подозрительных предметов, пытаться разобрать их или перенести в другое место – вместо этого немедленно сообщите об их расположении ГСЧС и Национальной полиции по телефону "101" и "102";

Носить армейскую форму или камуфляжную одежду – отдавайте предпочтение одежде темных цветов, не привлекающей внимание, и избегайте любых символов, поскольку они могут вызвать неадекватную реакцию.

Как спасаться от обстрелов из разных орудий

Следующий большой блок авторы буклета "В случае войны" посвящают тому, как спасаться от обстрелов из разных видов орудий.

Во время обстрела из стрелкового оружия:

Лучше спрятаться в защищенном помещении (например, в ванной комнате или даже в самой ванной). Когда это невозможно, стоит лечь, прикрывшись предметами, которые способны защитить вас от обломков.

Если вы попали под стрельбу на открытом месте, лучше упасть на землю и закрыть голову руками. Эффективной защитой будет любой выступ, даже тротуар, углубление в земле или канава. Укрытием также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки крыльца. Не пытайтесь спрятаться за автомобилями или киосками - они часто становятся мишенями.

Где бы вы ни находились, тело должно быть в максимально безопасном положении. Сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и открыв рот, чтобы близкий взрыв не нанес вреда барабанной перепонке. Подождите, пока стрельба не утихнет, а залпов не будет хотя бы в течение 5 минут.

Если ваше жилье находится в зоне регулярных вооруженных столкновений, нужно укрепить окна (например, клейкой пленкой) – это поможет избежать разлета осколков стекла. Желательно закрыть окна, например, мешками с песком или массивной мебелью.

Во время артобстрелов:

Во время артиллерийского, минометного обстрела или авиационного налета не оставайтесь в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Также опасно прятаться в подвалах панельных домов, у автомобильной техники, автозаправочных станций и под стенами домов из легких конструкций. Такие объекты непрочны, вы можете оказаться под завалом или травмироваться.

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали вас на пути, немедленно ложитесь на землю, туда, где есть хотя бы небольшое углубление. Защиту могут обеспечить бетонные конструкции (кроме тех, которые могут обрушиться или загореться), траншеи, неглубокие подземные колодцы, широкие трубы водостока и канавы.

Закрывайте ладонями уши и открывайте рот – это спасет от контузии, убережет от баротравмы.

Не приступайте к разбору завалов самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и представителей аварийно-спасательной службы.

Во время обстрелов из системы залпового огня:

Снаряд (ракету) можно заметить и среагировать, залп реактивной установки хорошо видно. Ночью это яркая вспышка на горизонте, а днем – дымные следы ракет.

Организуйте постоянное наблюдение, постоянно держите в поле зрения здания и сооружения, которые находятся рядом и которые можно использовать в качестве укрытия. После сигнала наблюдателя есть несколько секунд для того, чтобы спрятаться.

Прячьтесь в подвале или в другом углубленном помещении. Выбирайте место в углу между несущими стенами и недалеко от окон и дверей для того, чтобы мгновенно покинуть дом в случае попадания снаряда.

Не выходите из укрытия, не подождав хотя бы 10 минут после завершения обстрела, – после залпа обычно ведется уточнение результатов стрельбы, корректировка огня или изменение позиции.

Как собирать "тревожный чемодан" и что положить в аптечку

В брошюре есть и конкретные советы, что нужно взять с собой в случаев эвакуации из-за обстрела. Предлагается собрать так называемый "тревожный чемодан" и аптечку.

В чемодан советуют упаковать документы, деньги, зарядку для мобильного, фонарик, блокнот и карандаш, спички, теплую одежду, средства гигиены, посуду, питьевую воду, продукты на трое суток и другое.

В аптечку власти советуют заготовить перчатки, бинты, пластыри, антисептик. Такой набор предназначен для действий по принципу "не навреди": остановить кровь, наложить повязку на ожог.

Зачем власти выпустили военную брошюру?

Выход инструкции о том, как спастись от войны с Россией, – явление примечательное.

Еще в мае украинские власти заявили, что война отменяется, потому что Москва дала приказ отвести войска от границ. Но сегодня уже концепция иная, и вероятный конфликт снова на повестке дня.

По крайней мере, у Минкульта. Тогда как остальные ведомства, да и весь политический класс, о скором вторжении России говорить практически перестали.

Тема периодически всплывает разве что в интервью Владимира Зеленского западным журналистам, но и там – с чисто прикладными целями: попросить больше поддержки от стран Европы и США. Но в остальном вероятность войны видится невысокой – особенно после более-менее спокойной встречи Байдена и Путина в Женеве.

Поэтому вряд ли появление брошюры Минкульта стоит воспринимать как предвестник ухудшения военной ситуации. Во-первых, население начали просвещать спустя многие недели после обострения ситуации. Да и ведомство для таких целей явно непрофильное (тут бы скорее нужны советы от Министерства обороны).

Значит, выход этого пособия имел какие-то другие цели помимо чисто просветительских. Например, убедить население Юго-Востока, что Россия, к которой местные жители часто относятся хорошо, – враг, в любой момент готовый атаковать Украину.

И монотонное перечисление мер самозащиты выглядит как веский аргумент в пользу этого.

Но сработает ли этот метод "перевоспитания" жителей Юго-Востока страны?

Вряд ли на восьмой год конфликта кого-то можно будет убедить, что все заявления официальных властей о войне – правда. С 2014 года тезис о скорой большой войне с Россией множество раз проваливался и на сегодня достаточно сильно дискредитирован в глазах общества.

Особенно это касается информации про обстрелы, о которых жители того же Донбасса знают не понаслышке: у многих есть родственники на неподконтрольных территориях. То есть вряд ли заверения в том, что украинская армия воюет в белых перчатках, кто-то всерьез примет на веру.

По той же причине вряд ли буклет вызовет всплеск негатива в адрес России. И единственный эффект, которого могут достичь авторы сочинения, – это нагнетание паники в обществе. Не важно, кто начнет войну, ведь если власть начинает о ней всерьез говорить – значит катастрофа, действительно, может произойти.

Наконец, не исключено, что выпуск брошюры – это проявление внутриаппаратной конкуренции.

Данный продукт выпущен Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте. Но при этом существует еще и созданный при СНБО Центр противодействия дезинформации.

Чем эти два Центра отличаются и зачем они нужны в таком количестве – общественности не совсем понятно. При этом Центр при СНБО в информпространстве пока более активен. И, возможно, Центр при Минкульте также решил продемонстрировать свою работу и выпустить брошюру.